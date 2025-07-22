Таможня предупредила белорусов о «затруднении движения» на одном из КПП на границе с Польшей

Опубликовано: 22.07.2025 09:40 , Обновлено: 22.07.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил о "затруднении движения" на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Козловичи" на границе с Польшей в среду, 23 июля 2025 года. Узнали, с чем будут связаны "затруднения".

Как пояснили в таможенном ведомстве, в этот день почти на 4 часа на КПП отключат электричество. Это необходимо для проведения плановых технических работ по ремонту сетей электроснабжения. Работы намечены на промежуток с 11:00 до 14:30 .

“Данные обстоятельства могут сказаться на затруднении движения следующих через “Козловичи” транспортных средств. Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения завтра белорусско-польского участка границы”, - предупредили в ГТК.

[info_b]КПП “Козловичи” - это автомобильный пункт пропуска на границе с Польешй, открытый только для грузового транспорта. На данном участке границы работает система электронной очереди. По состоянию на 9:00 22 июля очереди на данном КПП с белорусской стороны отсутствуют.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне белорусские таможенники обвинили своих польских коллег в “неритмичной” работе в пункте пропуска “Тересполь” (с белорусской стороны — “Брест”). Именно это, по мнению Государственного таможенного комитета Беларуси (ГТК), спровоцировало образование очередей на границе в минувшие выходные.

Белорусская таможня обвинила поляков в «неритмичности»