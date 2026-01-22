Таможенникам разрешили проверять «дазволы» у дальнобойщиков не только на границе Беларуси

Опубликовано: 22.01.2026 20:24 , Обновлено: 22.01.2026

Работники белорусских таможенных органов в скором времени смогут проверять у дальнобойщиков разрешения на проезд по территории Беларуси (так называемые "дазволы") не только непосредственно при въезде в страну, на границе, но и внутри Беларуси. Соответствующий указ 22 января подписал глава государства.

Как пояснили в Администрации Президента, данным указом власти Беларуси хотят повысить эффективность контроля за международными автомобильными перевозками в стране.

Для этого проводить автомобильный контроль таможенным органам разрешили не только только на границе, как сейчас, но и в тех ведомственных пунктах таможенного оформления, которые находятся внутри страны.

Согласно тексту указа, проверять в таком формате смогут большегрузы, зарегистрированные за границей и перевозящие иностранные товары, въезжающие в Беларусь, если в их транспортных документах местом разгрузки указана территория Беларуси.

Нововведения заработают через полгода.

Напомним, в конце прошлого года Совет министров Беларуси изменил правила передвижения по территории страны для грузовиков, въезжающих из Латвии, Литвы и Польши. Для них сделали обязательными навигационные пломбы, причём не только непосредственно при ввозе каких-либо товаров на территорию Беларуси, но и просто по факту въезда, даже на пустые фуры.

Совмин запретил фурам из Польши, Литвы и Латвии въезжать в Беларусь без навигационных пломб. Даже пустым