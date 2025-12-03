Совмин запретил фурам из Польши, Литвы и Латвии въезжать в Беларусь без навигационных пломб. Даже пустым

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Опубликовано: 03.12.2025 13:40 , Обновлено: 03.12.2025

Совет министров Беларуси изменил правила передвижения по территории страны для грузовиков, въезжающих из Латвии, Литвы и Польши. Для них сделали обязательными навигационные пломбы, причём не только непосредственно при ввозе каких-либо товаров на территорию Беларуси, но и просто по факту въезда, даже на пустые фуры.

Навигационные пломбы белорусские таможенники используют в обязательном порядке в отношении европейских фур с грузом, въезжающих из Литвы, Польши и Латвии, уже не один год. Их применение также является обязательным для грузов повышенной опасности и помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.

[inf]Навигационная пломба — это специальное устройство, которое позволяет в режиме онлайн отслеживать передвижение грузовика на всём маршруте, начиная с момента установки пломбы и до её снятия. [/inf]

Согласно новому постановлению Совмина № 688 от 28 ноября 2025 года “О применении навигационных устройств (пломб)”, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 3 декабря, в перечне случаев, когда использование навигационных пломб является обязательным, теперь упомянуты и порожние автомобильные транспортные средства международной перевозки, зарегистрированные в Европейском союзе.

В правилах есть исключение, когда перевозчики смогут обойтись без навигационных пломб. В частности, они не понадобятся в том случае, если фуры идут с товаром в Беларусь из российской Калининградской области. Не требуются пломбы и грузовикам с международными почтовыми отправлениями, а также при перевозке тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств при наличии специального разрешения.

В остальном же ключевые правила использования навигационных пломб остались прежними. Они остаются обязательными для транспортных средств, которые нарушают требования законодательства Беларуси о перемещении по территории страны, а также могут использоваться в качестве альтернативы таможенному сопровождению, но только в тех случаях, когда это разрешено Таможенным кодексом ЕАЭС.

Также навигационные пломбы по-прежнему могут применяться также перевозке алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта (как альтернатива обязательному сопровождению в случаях, которые установлены белорусским законодательством).

Новые правила для фур на границе должны заработать через 10 дней, то есть 14 декабря.