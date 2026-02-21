"Стрела" поехала в две области Беларуси. За кем будут следить негласно

Опубликовано: 21.02.2026 10:54 , Обновлено: 21.02.2026

ГАИ объявила традиционные рейды на выходных по всей Беларуси. Но спецподразделения Госавтоинспекции будут курсировать только в двух областях. В остальных же регионах водителям тоже лучше не расслабляться, так как слежение через камеры и негласный контроль (в машинах, не обозначенных спецокраской) никто не отменял.

Как всегда, в первую очередь сотрудники ГАИ будут в усиленном режиме следить за грубыми нарушениями ПДД (правил дорожного движения), а именно: вождение в пьяном виде и без прав.

Спецподразделение ГАИ в эти выходные отправится в Брестскую и Минскую области.

Напомним, что ещё с четверга, 19 февраля, Госавтоинспекция (ГАИ) начала общереспубликанское профилактическое мероприятие, взяв под особый контроль маршрутки. Контроль за ними усилят не только в физических рейдах, но и по дорожным камерам. Впрочем, в эти дни в разных регионах страны объявлены и локальные тематические рейды. Посмотрели, где и за чем пристально следят дорожные инспекторы.

Первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша подчеркнул, что республиканскую систему мониторинга общественной безопасности (то есть те самые дорожные камеры) также задействуют в нынешних рейдах — «для повышения эффективности контрольных мероприятий».

ГАИ объявила рейды по всей Беларуси. Вот за кем решили следить по камерам