ГАИ объявила рейды по всей Беларуси. Вот за кем решили следить по камерам

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Опубликовано: 19.02.2026 12:18 , Обновлено: 19.02.2026

С четверга, 19 февраля Госавтоинспекция (ГАИ) начала общереспубликанское профилактическое мероприятие, взяв под особый контроль маршрутки. Контроль за ними усилят не только в физических рейдах, но и по дорожным камерам. Впрочем, в этим дни в разных регионах страны объявлены и локальные тематические рейды. Посмотрели, где и за чем пристально следят дорожные инспекторы.

В рамках усиленных рейдов по маршруткам пос всей стране инспекторы пообещали проконтролировать как их техническое состояние (исправность транспортных средств и наличие зимних шин), так и соблюдение водителями правил маневрирования и обгона и скоростных режимов. Кроме того, проверять будут и пассажиров - чтобы они были пристегнуты ремнями безопасности, а их количество в маршрутке не превышало допустимое количество посадочных мест.

Первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша подчеркнул, что республиканскую систему мониторинга общественной безопасности (то есть те самые дорожные камеры) также задействуют в нынешних рейдах - “для повышения эффективности контрольных мероприятий”.

В ведомстве также напомнили, что административная ответственность за нарушения в случае в маршрутками может грозить не только непосредственно водителям, но и должностным лицам, если те выпустили на линию технически неисправные машины или водителей, не имеющих права садиться за руль.

На Гомельщине - плюс грузовики, на Минщине - плюс пешеходы

Между тем, в отдельных регионах страны в эти дни запланированы и свои, локальные тематические “отработки”. Так, в Гомельской области , как сообщили в официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова, до пятницы, 20 февраля, включительно инспекторы устроили профилактические рейды для грузовиков.

Как и в случае с маршрутками, сотрудники ГАИ будут проверять их техсостояние, наличие допуска к участию в дорожном движении, а также контролировать соблюдение водителями требований дорожных знаков и разметки, в особенности - выезд на полосу встречного движения. Все эти моменты, согласно официальной статистике, являются ключевыми факторами, провоцирующими серьёзные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием грузовиков.

Тем временем ГАИ Минской области на ближайшие два дня - 19 и 20 февраля - запланировали профилактические рейды, направленные на профилактику ДТП с участием уязвимой категории участников дорожного движения, то есть с пешеходами. Отдельным пунктом профмероприятий значится работа с нетрезвыми лицами - их традиционно пообещали “изымать” с проезжей части.

Наиболее пристальное внимание планируют уделить основным аварийно-опасным участкам дорог, которые уже “засветились” в сводках аварий.

Кстати, властям соседней Литвы за последние пять лет удалось добиться сокращения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с летальным исходом на 33-35%. Во многом это заслуга введённой схемы движения в формате «2+1». Разобрались, как это работает, и стоит ли такую практику перенять и белорусским дорожникам и ГАИ.

В Литве сократили число ДТП на 35% благодаря дорожной схеме «2+1». Вот как это работает