ГАИ устроила рейды с проверкой багажников в поисках "редкости". Кому из белорусов приготовиться?

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Опубликовано: 28.12.2023 15:32 , Обновлено: 28.12.2023

В ГАИ Витебской области сообщили, что начали проведение рейдов совместно с лесниками. В ходе мероприятий водителей просили показать, что в багажниках. Целью таких действий, как вы догадались, были нелегальные ёлки.

В ГАИ признались, что любителей срубить ёлку в лесу с каждым годом все меньше. “Штрафы за незаконную рубку елей и сосен в десятки раз превышают ту цену, по которой они продаются в канун Нового года. Поэтому елочный браконьер сегодня — большая редкость”, - [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/12030?single” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в ТГ-канале Витебской ГАИ.

В итоге, в Госавтоинспекции сообщили, что во время рейдов нарушителей не выявили. По всей видимости, такие же мероприятия стоит ждать и на других оживленных трассах в Беларуси, особенно вблизи лесов. Так что водителям, везущим домой ёлки стоит иметь при себе документы, подтверждающие легальную покупку новогодних деревьев.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович напомнил о том, что самовольно в лесу ничего рубить нельзя и рассказал о штрафах.

Так, согласно статье 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за самовольную незаконную рубку ели (сосны) предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин для физических лиц (от 185 до 1110 рублей), от 20 до 200 базовых – на ИП (740-7400 рублей), от 50 до 300 – на юрлицо (1850-11100 рублей).

Но и это ещё не всё, подробности вы можете почитать по ссылке ниже:

До 1110 рублей. Чиновники предупредили белорусов о штрафах за незаконные ёлки