Стало известно, в какой регион Беларуси ГАИ запустит квадрокоптеры и «Стрелу» с рейдами на выходные

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Опубликовано: 07.08.2025 16:35 , Обновлено: 07.08.2025

Экипажи специального подразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела" МВД Беларуси каждые выходные отправляют на подкрепление ГАИ в одну или две области страны. Такое усиление для традиционных профилактических рейдовых мероприятий уже стало отработанной практикой. Узнали, на дорогах какого региона можно будет встертить "Стрелу" в ближайшие выходные.

На этот раз в МВД решили усилить патрулирование дорог в Гомельской области, где объявили профилактическое мероприятие “Безопасные дороги Гомельщины!”. Помимо экипажей “Стрелы” туда также решили направить наряды дорожно-патрульной службы Могилевской, Брестской и Минской областей, которые призваны оказать помощь могилёвским инспекторам на наиболее аварийно-опасных участках дорог.

Рейдовые мероприятия запланированы уже с пятницы, 8 августа, и продлятся до воскресенья, 10 августа .

Как пояснили в ГАИ Гомельщины, в объективе внимания инспекторов в выходные будут главным образом те нарушения Правил дорожного движения, которые относятся к категории грубых, а именно:

управление транспортным средством в нетрезвом виде,

вождение без прав,

превышение скорости,

нарушения правил обгона с выездом на встречную полосу,

нарушения правил проезда перекрестков.

На особый контроль также пообещали взять мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения (к ним обычно относят пешеходом, велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности).

В ГАИ Гомельщины предупредили, что отслеживать эти нарушения на загородных трассах и на дорогах в пределах населенных пунктов сотрудники ГАИ планируют в режиме смешанного контроля , в том числе - с воздуха с помощью квадрокоптеров .

Ранее Telegraf.news сообщил, что профилактическую акцию под аналогичным названием с пятницы запланировали в ещё одном регионе страны - на Витебщине. Там пообещали провести отработку республиканских трасс с использованием гласного, негласного и смешанного контроля.

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