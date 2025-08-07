Стало известно, в какой регион Беларуси ГАИ запустит квадрокоптеры и «Стрелу» с рейдами на выходные
Экипажи специального подразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела" МВД Беларуси каждые выходные отправляют на подкрепление ГАИ в одну или две области страны. Такое усиление для традиционных профилактических рейдовых мероприятий уже стало отработанной практикой. Узнали, на дорогах какого региона можно будет встертить "Стрелу" в ближайшие выходные.
На этот раз в МВД решили усилить патрулирование дорог в Гомельской области, где объявили профилактическое мероприятие “Безопасные дороги Гомельщины!”. Помимо экипажей “Стрелы” туда также решили направить наряды дорожно-патрульной службы Могилевской, Брестской и Минской областей, которые призваны оказать помощь могилёвским инспекторам на наиболее аварийно-опасных участках дорог.
Рейдовые мероприятия запланированы уже с пятницы, 8 августа, и продлятся до воскресенья, 10 августа .
Как пояснили в ГАИ Гомельщины, в объективе внимания инспекторов в выходные будут главным образом те нарушения Правил дорожного движения, которые относятся к категории грубых, а именно:
- управление транспортным средством в нетрезвом виде,
- вождение без прав,
- превышение скорости,
- нарушения правил обгона с выездом на встречную полосу,
- нарушения правил проезда перекрестков.
На особый контроль также пообещали взять мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения (к ним обычно относят пешеходом, велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности).
В ГАИ Гомельщины предупредили, что отслеживать эти нарушения на загородных трассах и на дорогах в пределах населенных пунктов сотрудники ГАИ планируют в режиме смешанного контроля , в том числе - с воздуха с помощью квадрокоптеров .
Ранее Telegraf.news сообщил, что профилактическую акцию под аналогичным названием с пятницы запланировали в ещё одном регионе страны - на Витебщине. Там пообещали провести отработку республиканских трасс с использованием гласного, негласного и смешанного контроля.
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