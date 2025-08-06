ГАИ объявила три дня негласных рейдов на республиканских трассах в одной из областей Беларуси

Опубликовано: 06.08.2025 11:22 , Обновлено: 06.08.2025

Едва успели региональные Госавтоиспекции отчитаться в соцсетях о результатах плановых "акций выходного дня" на дорогах страны, как уже начали анонсировать новые. Так, в одном из регионов запланировали провести отработку республиканских трасс с использованием гласного, негласного и смешанного контроля.

Профилактическое мероприятие “Безопасная область”, которое направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий запланировали на грядущие выходные инспекторы Витебской области. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что отработку республиканских трасс планируют проводить как гласно, то есть на обычных патрульных автомобилях, так и негласно, а также в режиме смешанного контроля, в том числе - с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Такие рейды запланированы с 8 по 10 августа и в первую очередь инспекторы пообещали уделить внимание в этот раз трём типам нарушений:

совершаемых с участием и по вине пешеходов;

несоблюдению скоростных режимов водителями;

нарушению водителями правил обгона.

В дополнение к рейдам на дорогах инспекторы запланировали “профилактические походы” в трудовые коллективы, где они проведут разъяснительные беседы.

Самих же участников дорожного движения витебские инспекторы призвали незамедлительно сообщать в милицию о нетрезвых пешеходах, которые оказались на проезжей части, и о нетрезвых водителях за рулём.

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