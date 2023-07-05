Стало известно, каким будет первый автомобиль под маркой "Белджи"

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Опубликовано: 05.07.2023 08:45 , Обновлено: 05.07.2023

Первый автомобиль под маркой "Белджи" начнут производить в Беларуси во второй половине 2023 года. Об этом заявил заместитель директора СЗАО «БелДжи» Сергей Худоешко в ходе встречи с белорусскими владельцами автомобилей Geely. Он также рассказал, каким именно будет первый легковой автомобиль, выпущенный под собственным, белорусским брендом.

По словам Худоешко, им станет “полюбившийся всем автомобиль” - кроссовер Geely Coolray. В Беларуси его начнут выпускать под маркой BelGee X50, сообщило сетевое издание Kolesa.ru.

Фото: Geely Coolray

По данным издания, Geely Coolray сегодня является одной из самых популярных моделей в России (данные продаж за май этого года от «Автостата» показывает, что эта марка занимает третье место в списке самых продаваемых авто, уступая лишь Lada Granta и Haval Jolion).

Гендиректор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский в интервью белорусскому телеканалу СТВ рассказал, что выпуск собственного бренда авто будет налажен там же, где сейчас производят кроссоверы Geely Atlas Pro и Tugella. Отказ от китайской марки и переход на собственный, белорусский бренд, по словам руководителя предприятия, позволит “увеличить локализацию” и выйти “на уровень большей технологической независимости”. Свидерский пояснил, что при расширении лицензиина предприятии смогут использовать не только местную сборку, сварку и окраску, но и “локализованные компоненты”.

Между тем,на предприятии пока не озвучили технические характеристики будущего белорусского кроссовера BelGee X50, поэтому остаётся неясным, будет ли он отличаться от исходного Geely Coolray чем-то кроме логотипа и указанных выше “локализованных компонентов”.

По данным портала Kolesa.ru, на российском рынке кроссовер Geely Coolray представлен в одной, переднеприводной комплектации с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач (с двумя «мокрыми» сцеплениями). Цена на кроссовер стартует от 2 299 990 российских рублей (более 78 тыс. белорусских рублей сегодня).

Белорусам показали логотип новых белорусских автомобилей. Скоро премьера?

Напомним, в начале мая завод “Белджи” утвердил свой новый логотип. На нем разместили две буквы: B и G. Возможно, таким образом на заводе в Жодино готовятся к выпуску легкового автомобиля под своим, белорусским, брендом. Месяцем ранее производитель подтвердил, что в Беларуси, действительно, ведётся работа по созданию собственного бренда автомобилей.