Стала известна область Беларуси, где за все воскресенье не было ни одного ДТП

Опубликовано: 14.07.2025 11:23 , Обновлено: 14.07.2025

В милиции Могилевской области отчитались, что за 13 июля, воскресенье, в регионе не было зафиксировано ни одного ДТП (дорожно-транспортного происшествия). Впрочем, это не помешало инструкторам ГАИ (Государственной автоинспекции) зафиксировать целых 430 нарушений водителями и 39 пешеходами.

Для сравнения, в соседней Витебской области за субботу и воскресенье было 39 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них 12 — в Витебске.

Мало того, в области привлекли к ответственности 123 пешехода. Из них:

14 в состоянии алкогольного опьянения,

14 — без световозвращающих элементов.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Минской области обратилась к гражданам, торгующим сезонной продукцией вдоль дорог, с призывом не создавать угрозу безопасности дорожного движения и пользоваться для этого специально оборудованными местами.

ГАИ обратилась к белорусским грибникам и ягодникам. О каких штрафах предупредила?