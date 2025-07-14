Стала известна область Беларуси, где за все воскресенье не было ни одного ДТП
В милиции Могилевской области отчитались, что за 13 июля, воскресенье, в регионе не было зафиксировано ни одного ДТП (дорожно-транспортного происшествия). Впрочем, это не помешало инструкторам ГАИ (Государственной автоинспекции) зафиксировать целых 430 нарушений водителями и 39 пешеходами.
Для сравнения, в соседней Витебской области за субботу и воскресенье было 39 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них 12 — в Витебске.
Мало того, в области привлекли к ответственности 123 пешехода. Из них:
- 14 в состоянии алкогольного опьянения,
- 14 — без световозвращающих элементов.
Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Минской области обратилась к гражданам, торгующим сезонной продукцией вдоль дорог, с призывом не создавать угрозу безопасности дорожного движения и пользоваться для этого специально оборудованными местами.
ГАИ обратилась к белорусским грибникам и ягодникам. О каких штрафах предупредила?