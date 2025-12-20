Стала известна новая дата, когда в Минске начнут снова продавать абонементы на парковку

Опубликовано: 20.12.2025 15:03 , Обновлено: 20.12.2025

Государственный оператор столичных парковок сообщил, когда начнут снова продавать абонементы на платную парковку в Минске, отменённые после недавнего введения дифференцированной платы в центре. Старт продаж отложили на два дня.

Изначально на официальном сайте государственного учреждения “Парковки столицы” появилось объявление о том, что абонементы на парковку снова начнут продавать уже 20 декабря. Однако сегодня эта опция, которую очень ждут, в частности, жители многоэтажек в центральных районах Минска, парковки рядом с которыми в какой-то момент сделали платными, так и не появилась.

На сайте оператора появилось свежее объявление, в котором указано новая дата - 22 декабря 2025 года, то есть ближайший понедельник.

О причинах переноса старта продаж абонементов ничего не сообщается. Не озвучили в компании и новые цены на абонементы, уточнив лишь, что оформить абонемент можно будет несколькими способами:

купив за наличные,

оплатив по безналу через личный кабинет пользователя, через сайт PARKOUKA.BY,

оплатив абонемент через систему ЕРИП.

Напомним, на этапе разработки законопроекта, предусматривающего введение дифференцированной платы за парковку в центре Минска, власти города озвучивали конкретные цены на абонементы - от 8 рублей за день стоянки на платном паркоместе до 80 рублей за месячный абонемент.

В Минске отменили абонементы на парковку. А уже оплаченные?