Стала известна дата, когда литовские таможенники начнут проверять уровень топлива в фурах на границе с Беларусью

Опубликовано: 04.03.2025 07:25 , Обновлено: 04.03.2025

Стала известна дата, когда литовские таможенники начнут проверять уровень топлива в грузовых транспортных средств, въезжающих в страну из Беларуси и России. Новую информацию вечером 3 марта озвучили в Таможенной службе Литвы и подтвердили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Обязательное электронное декларирование количества топлива в баках грузовиков официально заработает уже на следующей неделе - с 8:00 12 марта 2025 года.

Как пояснили в Таможенной службе Литвы, водителям фур, идущим транзитом из Беларуси или России, необходимо будет в обязательном порядке подать электронную декларацию, указав точное количество топлива в баке. При пересечении границы таможенники в литовских пунктах пропуска могут замерить уровень топлива, а в случае нарушения - привлечь водителя к ответственности.

Такие ограничения коснутся фур, идущих транзитом в Калининградскую область России (и обратно) через следующие пункты пропуска:

на границе с Беларусью - КПП “Мядининкай” и “Шальчининкай”,

на границе с Россией - КПП “Кибартай”.

Литовские таможенники аргументировали введение данных ограничений борьбой со случаями незаконного слива и перепродажи топлива водителями грузовиков.

Ранее, как уже рассказывал Telegraf.news, в Таможенной службе Литвы предупреждали, что за нарушение правил хранения и транспортировки нефтепродуктов и подакцизных товаров, а также за нарушение международных санкций водителям фур, которые нелегально сливают топливо на территории Литвы, может грозить штраф до 6000 евро, а также конфискация топлива и самого транспортного средства.

Литовские таможенники решили проверять уровень топлива в белорусских фурах. За что пригрозили штрафом в 6 тыс. евро и конфискацией?