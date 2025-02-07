Стала известна цена на новый седан Geely Preface в Беларуси

Опубликовано: 07.02.2025 15:53 , Обновлено: 07.02.2025

В пятницу, 7 февраля, в Беларуси официально стартовали продажи нового седана бизнес-класса белорусско-китайского производителя "БЕЛДЖИ" марки Geely Preface. Посмотрели, во сколько белорусам обойдётся люксовая и флагманская комплектации этого авто.

Директор “БЕЛДЖИ” Геннадий Свидерский назвал новую марку Geely первым шагом компании в премиальный сегмент от седанов. Пока на белорусском заводе собрали лишь одну партию этих авто - 165 машин, но уже к концу года предприятие планирует догнать эту цифру до тысячи, передало госагентство БЕЛТА.

Новый седан уже сегодня выставили в салонах официальных дилеров, установив на них следующие цены:

комплектация Luxury - от 97,8 тыс. рублей.

комплектация Flagship - от 101,7 тыс. рублей.

По словам Свидерского, новая марка Geely отличается “обновленной электроникой”, машина оснащена системой климат-контроля, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, а водительское кресло - множеством регулировок, позволяющим, по словам представителя компании-производителя, подобрать “идеальное положение” как для коротких поездок по городу, так и для длительных поездок.

Ранее Telegraf.news рассказал о технических характеристиках нового седана.

«БЕЛДЖИ» анонсировала новый седан Geely Preface. Что о нём известно?