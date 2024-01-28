"Спасибо за плюс одну фобию" — Белорус в TikTok показал, почему езда за фурами зимой может закончится разбитым авто

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2024 11:32 , Обновлено: 28.01.2024

Белорусский дальнобойщик опубликовал в TikTok видео с предупреждением для всех водителей автомобилей. Он показал, почему зимой стоит быть особенно аккуратными рядом с большегрузами. Этот ролик поразил многих пользователей Сети.

Как отметил белорус, дело в том, что зимой на крышах фур могут образовываться наледи и, в свою очередь, во время движения “неожиданно вылетать”.

“Главное, водителям колесных тягачей не лениться и перед поездкой почистить крышу”, — выразил мнение автор ролика и показал несколько кадров, как водители большегрузов сбрасывают огромные куски льда.

Ролик набрал более 600 тыс. просмотров и сотни комментариев. “Большое всем спасибо за плюс одну фобию за рулём ?”, — написал один из пользователей.

Другие рассказали, как такие глыбы льда повредили их автомобили.

“Нам так лобовуху в хлам снег с фуры встречной разбил”, — сообщил один комментатор.

“Сама на днях видела аварию с участием фуры и грузовой машины. Водитель фуры перед выездом не снял ледд с крыши, и на повороте упал толстый слой льда на лобовое стекло, прямо там, где сидит водитель. С водителем все хорошо, но если бы такой слой льда упал на легковушку, то пассажиры и водитель умерли.”, — утверждает другой.

“У меня так мужу прилетела глыба, в машине, спасибо, что отделался легким испугом, лобовому хана”, — поделилась еще одна пользовательница.

Третьи выразили мнение, что водителям легковых автомобилей “нужно держать дистанцию, а не сидеть на хвосте”. Также было много комментариев про то, что дальнобойщикам нельзя залазить на высоту, чтобы очистить крышу, по технике безопасности.

Ранее Телеграф писал, что белорусский блогер в ТикТоке под ником “Парень из народа” поделился сообщением своей подписчицы, которая заявила что ее муж зарабатывает 8-9 тыс рублей на заводе, а при переработка и все 12 тыс. Видео набрало почти 200 тыс просмотров, а комментариев зрители оставили почти 3 тыс.

«Где такой завод?» — Блогер в ТикТоке рассказал о зарплате рабочего в 9 тыс руб в Беларуси. Тысячи подписчиков поделились своей. Что вышло?