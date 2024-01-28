"Спасибо за плюс одну фобию" — Белорус в TikTok показал, почему езда за фурами зимой может закончится разбитым авто
Белорусский дальнобойщик опубликовал в TikTok видео с предупреждением для всех водителей автомобилей. Он показал, почему зимой стоит быть особенно аккуратными рядом с большегрузами. Этот ролик поразил многих пользователей Сети.
Как отметил белорус, дело в том, что зимой на крышах фур могут образовываться наледи и, в свою очередь, во время движения “неожиданно вылетать”.
“Главное, водителям колесных тягачей не лениться и перед поездкой почистить крышу”, — выразил мнение автор ролика и показал несколько кадров, как водители большегрузов сбрасывают огромные куски льда.
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Ролик набрал более 600 тыс. просмотров и сотни комментариев. “Большое всем спасибо за плюс одну фобию за рулём ?”, — написал один из пользователей.
Другие рассказали, как такие глыбы льда повредили их автомобили.
“Нам так лобовуху в хлам снег с фуры встречной разбил”, — сообщил один комментатор.
“Сама на днях видела аварию с участием фуры и грузовой машины. Водитель фуры перед выездом не снял ледд с крыши, и на повороте упал толстый слой льда на лобовое стекло, прямо там, где сидит водитель. С водителем все хорошо, но если бы такой слой льда упал на легковушку, то пассажиры и водитель умерли.”, — утверждает другой.
“У меня так мужу прилетела глыба, в машине, спасибо, что отделался легким испугом, лобовому хана”, — поделилась еще одна пользовательница.
Третьи выразили мнение, что водителям легковых автомобилей “нужно держать дистанцию, а не сидеть на хвосте”. Также было много комментариев про то, что дальнобойщикам нельзя залазить на высоту, чтобы очистить крышу, по технике безопасности.
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