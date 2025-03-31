"Сознательно нарушают" - В ГАИ предупредили белорусов о "безопасных маршрутах" и призвала усилить внимание в начале апреля

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Опубликовано: 31.03.2025 08:21 , Обновлено: 31.03.2025

Госавтоинспекция призвала белорусских водителей усилить внимание на дорогах в начале апреля, особенно - вблизи пешеходных переходов. Такую рекомендацию в ведомстве дали в связи с тем, что в понедельник, 31 марта, у школьников закончились весенние каникулы и началась новая учебная четверть.

В связи с этим, согласно прогнозу ГАИ, по утрам количество детей на улицах и дорогах возрастёт, поэтому водителей призвали проявлять повышенную осторожность, двигаясь в жилых и пешеходных зонах:

в утренние часы до начала занятий,

в дневные и вечерние часы по окончанию занятий в школе.

В столичной ГАИ обратили внимание водителей на то, что вблизи учреждений образования школьники “могут внезапно появиться на дороге” и водителям следует быть к этому готовым.

Родителей же инспекторы призвали перед началом новой учебной четверти напомнить детям о необходимости пользоваться безопасными маршрутами - “дом-школа-дом” и упомянуть об опасностях, с которыми они теоретически могут столкнуться, разъяснив главные требования Правил дорожного движения (ПДД), которые обязаны соблюдать пешеходы на проезжей части, в жилых зонах и на дворовых территориях.

В свою очередь в милиции Брестчины напомнили, что некоторые пешеходы “нередко сознательно нарушают ПДД”, например, переходя улицу в неустановленных местах, например, чтобы сократить путь до ближайшей остановки, или внезапно выходя на проезжую часть там, где обзор водителю ограничивают посторонние предметы, или перебегая дорогу на светофоре на красный.

[info_b]По информации ведомства, с начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности за нарушения ПДД более 10 тысяч пешеходов. Из них более 4 тысяч поплатились за то, что за не использовали световозвращающие элементы в темное время суток, ещё более тысячи – за нахождение на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Только в Брестской области с начала года зарегистрировано 80 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 17 человек, ещё 67 получили травмы.[/info_b]

“Таким образом, пешеходы, грубо нарушая Правила, становятся жертвами собственных ошибок и халатности”, - отметили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси пешеходов могут привлечь к административной ответственности за “неправильное” поведение на пешеходном переходе. Речь идёт о запрете на остановку на проезжей части, за которую можно поплатиться как минимум штрафом, а порой — и собственным здоровьем.

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