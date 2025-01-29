Совмин "выровнял" ставки утильсбора в Беларуси с российскими

Опубликовано: 29.01.2025 07:46 , Обновлено: 29.01.2025

Вечером во вторник, 28 января, стало известно о том, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о пересчёте действующих ставок утилизационного сбора, введённого в 2014 году для владельцев авто в качестве платы за будущую утилизацию машин. Узнали, что изменится для белорусских автовладельцев.

Сам текст постановления пока официально не опубликовали, а заработает он лишь спустя 10 дней после официального опубликования. Однако, в пресс-службе правительства рассказалинекоторые подробности указа.

Так, ставки утилизационного сбора пересчитали как для физических, так и юридических лиц на следующие транспортные средства:

транспортные средства и самоходные машины (а также прицепы к ним), производимые в самой Беларусьи,

транспортные средства и самоходные машины (а также прицепы к ним), ввозимые на территорию Беларуси из-за рубежа.

Сообщается, что изменения не коснутся транспортных средств, прописанных в международных договорах.

[info_b]Утилизационный сбор в Беларуси ввели в 2014 году как плату за дальнейшую утилизацию продукта. Его оплачивают при ввозе автомобиля из-за границы и направляют эти средства в госбюджет в счёт дальнейшей оплаты утилизации неэксплуатируемых авто. Оплачивают утильсбор только один раз для каждого ввезенного авто, прямо на границе, вместе с таможенной пошлиной. [/info_b]

Чего ждать от рынка авто в Беларуси?

Что же до точных сумм, то в пресс-службе правительства не уточнили, на сколько подорожает утильсбор для белорусов. Однако то, что владельцев авто ждёт именно рост ставок, очевидно - их решили “выровнять” со ставками, действующими в Российской Федерации с 1 января 2025 года, а они в соседней стране выше, чем в Беларуси.

Решением правительства России осенью прошлого года ставки утильсбора были резко повышены (для легковых автомобилей ставка разово поднялась на 70–85%, в зависимости от объёма двигателя), а также была утверждена шкала индексации ставок вплоть до 2030 года. Там решили ежегодно с 1 января индексировать ставку сбора на 10–20%.

Тогда председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода прогнозировал, что на конечной цене автомобилей для белорусов это решение российских властей скажется лишь опосредованно и не сразу. Впрочем, уже тогда эксперт предполагал, что правительство Беларуси в ближайшее время примет решение об изменении ставок утилизационного сбора в сторону их повышения.

“И это решение уже коснется большего количества представителей рынка, ведь оно затронет и тех, кто поставляет автомобили напрямую из-за пределов таможенного союза. Среди членов БАА их доля составляет 25% от всех продаж”, - рассказал тогда глава ассоциации.

В Беларуси же, как ранее рассказал Telegraf.news, осенью прошлого года Совет министров разрешил не проводить независимую оценку, которая с недавних пор обязательна для определения ставки утилизационного сбора для транспортных средств, ввозимых с территории стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Совмин Беларуси разрешил не проводить независимую оценку для определения утильсбора одной категории авто