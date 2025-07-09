Совмин внес правки в правила ввоза автомобилей в Беларусь

Опубликовано: 09.07.2025 11:16 , Обновлено: 09.07.2025

Пресс-служба белорусского правительства 9 июля анонсировала в серьёзные изменения в правилах ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории Республики. Премьер-министр уже подписал документ, который изменяет для белорусских дилеров условия ввоза в страну авто без сертификации.

Сам текст постановления пока не опубликовали, однако в пресс-службе правительства раскрыли некоторые подробности нововведений. Там пояснили, что документ скорректировал действующие “временные особенности” проведения оценки соответствия транспортных средств. Эта корректировка, как пояснили в правительстве, предусматривает “максимальное количество ввозимых из третьих стран в течение года в Республику Беларусь колесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства”.

При этом в пресс-службе правительства подчеркнули, что нововведение коснётся только юридических лиц, а для физических лиц, которые хотят ввезти в страну авто для личного пользования, ничего не поменяется.

Авторы законодательных изменений рассчитывают на то, что данная мера “позволит создать условия для безопасного обращения электромобилей” в Беларуси, “аналогичные условиям государств - членов ЕАЭС”, а также “будет способствовать насыщению рынка продукцией, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств №018/2011”.

В правительстве также анонсировали переходный период “для плавного перехода дилерских компаний к ведению бизнеса с учетом новых требований по получению в республике сертификатов безопасности для транспортных средств в отношении электромобилей”. Получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для электромобилей, согласно информации пресс-службы, станет обязательным с 1 января 2026 года .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Белорусской автомобильной ассоциации заявили, что в настоящее время на белорусском авторынке наблюдается стагнация. В качестве одной из причин падения продаж в БАА назвали “существенное сокращение” числа банков, которые выдают автокредиты как на покупку новых, так и б/у авто, а также то, что в Беларуси заработали новые ограничения по лизингу для физических лиц.

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