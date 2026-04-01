Совмин разрешил фурам покупать дату въезда на КПП на границе Беларуси за 1417 рублей

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Опубликовано: 01.04.2026 09:08 , Обновлено: 01.04.2026

Правительство Беларуси разрешило перевозчикам бронировать конкретную дату въезда их грузовиков на территорию автодорожного пункта пропуска. Такая покупка обойдётся перевозчикам в 31,5 базовой величины за каждую фуру - на сегодняшний день это 1417,5 рубля.

Как сообщили в пресс-службе правительства, такая возможность у перевозчиков появится уже с сегодняшнего дня, 1 апреля 2026 года . Соответствующее постановление с изменением порядка работы системы электронной очереди на границе подписал премьер-министр Александр Турчин.

Забронировать дату въезда на погранпункт теперь можно через сайт оператора системы электронной очереди - компании “Белтаможсервис”. Именно она, совместно с Таможенным и Пограничным комитетами будет регламентировать, на какое количество грузовых автомобилей в сутки на конкретном КПП будет выделяться платная бронь.

В Совмине рассчитывают на то, что платная бронь позволит повысить эффективность планирования грузоперевозок.

Напомним, что накануне Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сообщил, что на вечер 31 марта владельцы более 1000 фур из Литвы и Польши, которые стояли с ноября в Беларуси, оплатили услуги по хранению, однако покинули территорию Беларуси далеко не все. Некоторым фурам приходится проводить на границе по двое суток.

ГТК Беларуси: литовские таможенники не следуют белорусским нормам пропуска

В ГТК ответственность за это возложили на литовских коллег, упрекнув их в том, что они работают не в соответствии с белорусскими нормами пропуска через КПП.