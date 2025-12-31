Совмин поднял на 78% стоимость выезда через границу Беларуси

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Опубликовано: 31.12.2025 09:43 , Обновлено: 31.12.2025

Правительство подняло стоимость регистрации в электронной очереди на границе Беларуси. С 1 января 2026 года за въезд в автодорожные пункты пропуска водителям легковушек придётся платить на 78% больше, а водителям грузовиков и автобусов - на 60% больше, чем сейчас.

Стоимость регистрации в системе электронной очереди транспортных средств на границе в Беларуси привязана к размеру базовой величины. Её в 2026 году подняли на 7% - с 42 до 45 рублей. Однако не только повышением базовой величины обусловлено удорожание процедуры регистрации в электронной очереди. Правительство подняло и сам тариф.

Новые расценки прописали в постановлении Совета министров Беларуси №782 от 29 декабря 2025 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно нему, с 1 января регистрация каждого грузовика или автобуса в системе электронной очереди на белорусской границе обойдётся уже не в 1 базовую, а в 1,5 базовых. То есть вместо нынешних 42 рублей платить придётся уже 67,5 рубля , а это - плюс 60% к нынешнему тарифу.

Водителям легковых автомобилей и мотоциклов в следующем году придётся платить вместо нынешних 0,3 базовых уже 0,5 базовой. В пересчёте на рубли это 22,5 рубля вместо нынешних 12,6 рубля, то есть на 78% больше.

[inf]Напомним, электронная очередь пока действует не на всех пунктах пропуска. Вот на каких белорусских КПП платить точно придётся:

Брест;

Котловка;

Григоровщина;

Урбаны;

Брузги;

Каменный Лог;

Бенякони;

Берестовица.[/inf]

Вернуло правительство и платную бронь в очереди на границе, правда, на неё придётся изрядно раскошелиться. Если вы захотите подстраховаться, за бронирование конкретной даты въезда в автодорожный пункт пропуска придётся доплатить ещё 15,5 базовой величины, то есть 697,5 рубля . Эту опцию предоставили только физическим лицам на легковушках с важным ограничением: бронь будет недоступна тем, кто осуществляет на своём авто международную перевозку грузов или пассажиров.

Кроме того, количество авто, которые могут забронировать время на конкретную дату, будет ограничено. Точные лимиты для каждого пункта пропуска будет определять оператор системы электронной очереди (то есть РУП «Белтаможсервис»), по согласованию с Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом - “с учётом пропускной способности и иных особенностей пересечения границы” в каждом отдельно взятом пункте пропуска.

Напомним, недавно Белстат провел опрос белорусов и иностранцев на пограничных пунктах на границе Беларуси и Евросоюза. Для этого всем предлагалось на добровольной основе заполнить анкеты с вопросами. Заполнить их согласилось подавляющее большинство - более 80%. В результате получилась наглядная статистика самых распространенных целей поездок белорусов за границу и наоборот.

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