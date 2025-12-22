Белорусы признались, почему едут в Польшу и Литву. А зачем иностранцы - в Беларусь?

Опубликовано: 22.12.2025 16:05 , Обновлено: 22.12.2025

Белстат провел опрос белорусов и иностранцев на пограничных пунктах на границе Беларуси и Евросоюза. Для этого всем предлагалось на добровольной основе заполнить анкеты с вопросами. Заполнит их согласилось подавляющее большинство - более 80%.

Опрос проводился 18 октября в четырех автодорожных пунктах пропуска. Из 2 072 распространенных анкет было заполнено 1 678, или 81%. Среди опрошенных иностранцы составили 44% (738 анкет), а граждане страны — 56% (940 анкет).

Оказалось, что более половины граждан Беларуси, выезжавших за границу, направлялись в Польшу. А вот самыми распространенными целями своих поездок они назвали не туризм, а трудоустройство и посещение родных.

В процентах все выглядит так: 59% опрошенных белорусских граждан следовали в Польшу. На втором месте по популярности оказалась Литва (19,5%), а далее с значительным отрывом – Испания (5,8%), Германия и Италия (по 3,6%).

При этом основными целями поездок белорусов были посещение родных и близких (35,3%) и трудоустройство (33,1%). На отдых, лечение и туризм, кстати, пришлось только 16,4% ответов.

Большинство поездок белорусов (57,4%) носили краткосрочный характер – до трех дней.

Зачем иностранцы едут в Беларусь?

Среди иностранцев, въезжавших в Беларусь через КПП на момент опроса, преобладали граждане Польши (25,8%), Литвы (19,1%), Германии (15%), Латвии (13,8%) и России (11,1%).

Впрочем, главная цель визитов не отличалась от белорусов. 58,5% иностранцев основной причиной назвали посещение родных и близких, а ещё 22% — транзитный проезд через территорию Республики. При этом продолжительность пребывания более половины иностранцев (52,5%) не превышала пяти дней.

Такие выборочные обследования, как заявили в Белстате, помогают анализировать структуру и интенсивность пассажиропотоков через государственную границу. А нам и читателям - понимать, куда и зачем ездят из Беларуси и в нее.