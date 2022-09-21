Совмин Беларуси приказал установить на границе душевые, постирочные и телевизоры
Совет Министров Беларуси опубликовал постановление, в котором прописал, что должно быть установлено в зонах ожидания на границе.
Правда, изменения вступят в силу только через два года — с 15 сентября 2024.
В документе сказано, что зона ожидания должна быть огорожена и оборудована автоматическими шлагбаумами.
Кроме того, там должны поставить объекты придорожного сервиса. А именно:
- санитарный блок с туалетами и душевыми, а также постирочными (только при движении через пункт пропуска грузовых авто);
- кабинами для курения;
- местами, отведенными для отдыха;
- площадкой для контейнеров по раздельному сбору твердых коммунальных отходов;
- банкоматом или инфокиоском;
- телевизионными устройствами для предоставления аудио- и видеоинформации;
- не менее чем двумя электрозарядными станциями для электромобилей (только в пунктах пропуска, где открыто движение легковых машин).
Также зоны ожидания должны оборудовать системами видеонаблюдения.
Ранее стала известна стоимость регистрации в системе электронной очереди. За каждое грузовое авто или автобус будет стоить одну базовую величину (сейчас 32 рубля). А чтобы зарегистрировать легковую машину, мотоцикл или мопед, нужно будет заплатить 0,3 базовой величины (9,6 рубля).
Очереди на границе Беларуси с Литвой и Польшей заняли еще и лисы
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