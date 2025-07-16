Скрытые патрули, дроны, лишение прав. ГАИ предупредила белорусов о двух «акциях» до конца недели

Опубликовано: 16.07.2025 16:58 , Обновлено: 16.07.2025

Госавтоинспекция Беларуси анонсировала проведение сразу двух профилактических акций, которые начнутся уже 17 июля. Мероприятия коснулись как автолюбителей, так и водителей мототранспорта.

С 17 по 19 июля ГАИ Минской области проводит акцию «Встречная полоса». Как сообщили в ведомстве, её цель — профилактика ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

В эти дни сотрудники областной ГАИ организуют гласный, негласный и смешанный контроль с использованием фото- и видеофиксации, а также беспилотных летательных аппаратов. Патрули будут находиться около аварийно-опасных участков дорог.

В ведомстве напомнили, что за выезд на встречную полосу там, где это запрещено правилами, предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин (от 84 до 420 рублей) с возможным лишением права управления на срок до 1 года .

[info_b]По информации ГАИ, с начала текущего года по этой причине в Минской области произошло 10 ДТП, в которых 3 человека погибли и 10 получили травмы.[/info_b]

Практически в это же время, с 18 по 20 июля , по всей стране пройдёт республиканская акция «Мотоциклист!», объявила ГАИ Гродненского облисполкома. Инспекторы пообещали усилить контроль за водителями скутеров и мотоциклов.

Кроме того, сотрудники ГАИ запланировали уделять внимание как пресечению нарушений, так и «профилактической работе» с владельцами двухколёсного транспорта. В рейдах также будут задействованы мотопатрули.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказали, как инспекторы ГАИ Витебска распознают нетрезвых водителей.

«Почему он так сделал?» — В ГАИ Витебска рассказали, какие маневры выдают нетрезвых водителей