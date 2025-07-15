«Почему он так сделал?» - В ГАИ Витебска рассказали, какие маневры выдают нетрезвых водителей

Опубликовано: 15.07.2025 07:52 , Обновлено: 15.07.2025

Инспекторы ГАИ Витебска рассказали, как принимаю решение об остановке той или иной машины в автомобильном потоке, объяснив, какие маневры выдают нетрезвых водителей.

Инспектор ДПС Кирилл Миронов в комментарии автомобильному порталу av.by заявил, что именно маневрирование выдаёт нетрезвых водителей за рулём в первую очередь. Однако речь не только об очевидных фактах, когда машина, к примеру, едет явно “виляя хвостом”, но и о менее очевидных манёврах.

По словам Миронова, у любого инспектора ДПС “в голове есть определенная логика мышления другого человека, который сидит за рулем”.

“Почему он сделал вот так? А почему он туда не поехал? Или почему он едет навстречу, но включил резко левый поворот и поехал направо? Конечно же, такие водители вызывают определенный интерес”, - пояснил Миронов, как выхватывают “объект” для остановки в потоке.

Инспекторы также признали, что в их арсенале есть “определенные профессиональные моменты”, на которые они обращают внимание при патрулировании и в тематических рейдах, однако раскрывать их сотрудники ГАИ не стали.

“Потому как это моменты очень эксклюзивные, так сказать, и по ним мы действительно выявляем пьяных и бесправных водителей”, - пояснил Миронов.

Заподозрить алкогольное опьянение у водителя инспекторы могут и уже после остановки авто, к примеру, для обычной проверки документов. Инспекторы рассказали, какие внешние признаки могут указывать на это - слезящиеся глаза, покраснения кожных покровов лица, трясущиеся руки и легкий мандраж. Впрочем, как было наглядно продемонстрировано в сюжете, даже такие кажущиеся очевидными признаки не всегда указывают на алкогольное опьянение, а могут быть результатом сильного волнения. Чтобы определить точную причину, инспекторы и предлагают пройти на месте освидетельствование.

[info_b]Напомним, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси можно поплатиться внушительным штрафом, а его размер напрямую зависит от степени опьянения:

от 0,3 до 0,8 промилле: штраф 100 базовых величин (4200 рублей) и лишение прав на 3 года,

свыше 0,8 промилле: штраф 200 базовых величин (8400 рублей) и лишение прав на 5 лет.

При этом повторное нарушение в течение года влечёт за собой уголовную ответственность, а это, среди прочего, и конфискация авто.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков сообщил, что у белорусских инспекторов есть новые лазерные приборы, способные удаленно определить выпивших в салоне авто. Он также объяснил, почему их нецелесообразно применять повсеместно и на постоянной основе.

Новость Телеграф