Скоро на всех новых машинах? Mersedes впервые получил право ставить на свои машины бирюзовые габариты

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Опубликовано: 08.03.2025 16:17 , Обновлено: 08.03.2025

Компания Mercedes стала первым автопроизводителем в Германии, получившим одобрение на использование специальных бирюзовых габаритных огней. И это не просто украшение или дань новой моде. Возможно, такие габариты станут новым промышленным стандартом.

Все дело в том, что таким образом производитель хочет обозначать автомобили, которые используют автономное вождение без водителя. Пока разрешение выдано до июля 2028 года, и позволяет проводить испытания, проводимые по всей Германии.

На протяжении нескольких лет Mersedes разрабатывает автономные системы вождения для внедрения на своих автомобилях. Большое внимание немецкие инженеры уделили безопасности. И бирюзовые габариты стали одним из новых фишек на футуристических авто.













Работать такие огни будут просто. Бирюзовые фары будут оповещать других участников дорожного движения о том, что в данном транспортном средстве активирована функция автоматического вождения.

Специальные габаритные огни встроены в передние и задние фонари, а также в указатели поворота в наружных зеркалах. При включении системы Drive Pilot они непрерывно светятся бирюзовым цветом.

Инженеры компании уверены, что такое решение облегчит работу дорожных служб и полиции, позволяя быстрее распознавать состояние автомобилей и определять, разрешено ли водителю выполнять действия, не связанные с управлением автомобилем. Ведь если маш на едет сама, то водителю, например, можно держать в руках телефон.

Автопроизводитель планирует, что бирюзовые фары появятся на постоянной основе в некоторых моделях бренда.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Университета штата Северная Каролина (NCSU) заявили, что на светофорах нужно разместить четвертый фонарь, который будет, в дополнение к красному, жёлтому и зелёному, светить белым цветом. По их словам, к такому выводу они пришли после долгих исследований.

Учёные предложили ввести на светофорах четвертый цвет. Зачем нужен белый?