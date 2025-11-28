Сколько несовершеннолетних трактористов появилось в Беларуси? В парламенте дали первые цифры

Опубликовано: 28.11.2025 11:16 , Обновлено: 28.11.2025

Недавние изменения Закона «О дорожном движении» позволили белорусским сельскохозяйственным организациям привлекать к работам на полях несовершеннолетних - им разрешили водить трактора и самоходные сельхозмашины. Сколько несовершеннолетних трактористов появилось в Беларуси с момента принятия поправок в закон, рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Наталья Шевцова.

Отвечая на прямой вопрос депутатов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 27 ноября, Шевцова назвала принятые законодательные изменения “очень значимыми” для аграрного сектора страны.

По оперативной информации в период массовых уборочных работ было привлечено порядка 600 выпускников колледжей и практикантов в возрасте от 17 лет. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия убеждены, что право садиться за руль тракторов несовершеннолетним студентам аграрных ссузов и вузов позволяет частично закрыть дефицит кадров в сельском хозяйстве на период активных работ в полях, а также даёт возможность самим учащимся быстрее включиться в практику.

“600 - много это или мало? Я хочу сказать, что три тысячи механизаторов в эту пору нам всегда не хватает. Из них 600 - это хорошая поддержка”, - прокомментировала первые цифры по итогом уборочной кампании 2025 года Шевцова.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле этого года в Беларуси вступили в силу поправки в Закон “О дорожном движении”. Изменения коснулись правил получения водительских прав в Беларуси. Теперь получить права на некоторые категории транспортных средств можно будет ещё до совершеннолетия.

В Беларуси вступили в силу изменения в закон «О дорожном движении». О чём нужно знать водителям?