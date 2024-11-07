Совмин определил сроки установки в Беларуси 35 супербыстрых зарядок для электромобилей. Сколько лет подождать?

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Опубликовано: 07.11.2024 15:55 , Обновлено: 07.11.2024

Совет министров Беларуси скорректировад программу развития сети электрозаправочных станций (ЭЗС) в Беларуси. В ней установили сроки появления 35 супербыстрых зарядок в Беларуси. Но речь идёт и о тысячах помедленнее.

Согласно постановлению Совета министров от 5 ноября 2024 года №816, супербыстрые ЭЗС решили ставить с 2024 по 2035 годы включительно. Из 35 запланированных по всей стране в Минске решили поставить три:

На остановочном пункте “Вокзал”,

Около диспетчерской станции “Ангарская-4” на МКАД,

В районе остановочного пункта “Каменная горка-5” на МКАД.

По всей же Беларуси быстрые зарядки запланировали на трассах Р-23, М-1, М-4, М-6, М-10, в Бресте, Калинковичах, Гродно и Могилеве.

Кстати, в документе прописано, что считать обычными, быстрыми и супербыстрыми ЭЗС:

Mode 3 – зарядное устройство для электромобилей, осуществляющее одно-, трехфазную зарядку переменным током с использованием специального разъема, в котором реализованы системы защиты и контроля хода зарядки электромобиля (время зарядки составляет от 4 до 8 часов);

Mode 4 – зарядное устройство для электромобилей, осуществляющее: быструю зарядку с использованием постоянного тока выходной мощностью от 50 до 175 кВт (время зарядки составляет от 30 минут до 2 часов);

Супербыстрая зарядка с использованием постоянного тока выходной мощностью свыше 175 кВт (время зарядки составляет от 10 до 20 минут).

При этом в Совмине не забыли про внедрение обычных зарядок. “Установка ЭЗС типа Mode 3 предусматривается в общественных местах, где физические лица проводят значительный промежуток времени: стоянки бизнес-центров, офисных зданий, гостиниц, вблизи парков, историко-культурных объектов и других”, - говорится в постановлении.

Установку ЭЗС Mode 4 запланировали в общественных местах, где “пребывание физических лиц не превышает одного часа и при этом позволит владельцу обеспечить полную зарядку его аккумуляторной батареи электромобиля (крупные торговые центры, АЗС в черте города), на стоянках такси возле железнодорожных вокзалов и аэропортов для оказания услуг по зарядке электромобилей, а также по маршрутам движения городского пассажирского транспорта для зарядки городского электрического транспорта”.

[inf]Полностью с документом можно ознакомится [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22400816” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]

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