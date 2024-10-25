Скидка — 40%. "Белтехосмотр" дал водителям 1 день, чтобы пройти ТО дешевле обычного

Опубликовано: 25.10.2024 16:37 , Обновлено: 25.10.2024

Республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» ко Дню автомобилиста и дорожника решило порадовать водителей, предоставив им 40%-ную скидку на прохождение ТО. Правда, воспользоваться ею могут лишь те, кто живёт в Минске и Витебске.

На предприятии сообщили, что всего один день — 27 октября (воскресенье) — на двух диагностических станциях в Минске и Витебске будет действовать скидка 40% для всех, за исключением юридических лиц. В честь Дня автомобилиста и дорожника пройти техосмотр дешевле обычного можно по адресам:

Минск, ул. Социалистическая, 26/13 — диагностическая станция №210; Витебск, ул. 6-ая Суражская — диагностическая станция №167.

Акция распространяется на все услуги “Белтехосмотра”, согласно актуальному прейскуранту, и подразумевает скидку для всех типов транспортных средств, отметили на предприятии.

Какие штрафы грозят за отсутствие техосмотра?

Ранее в «Белтехосмотре» напомнили об ответственности за управление автомобилем без официального разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Она прописана в части 4 статьи 18.11 КоАП Беларуси и предусматривает штраф до 3 БВ (120 рублей) для физического лица.

Меньше водителям без пройденного ТО придётся заплатить, если нарушение зафиксирует камера на трассе — в этом случае автовладелец увидит в почтовом ящике так называемое «письмо счастья» из ГАИ на полбазовой (20 рублей). А вот в случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа, наоборот, увеличится до 5 базовых (200 рублей) при остановке инспектором ГАИ и до 2 БВ (80 рублей) — при фиксации камерой.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по части 5 статьи 18.11 КоАП РБ максимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 10 БВ, или 400 рублей (при фиксации камерой – 5 базовых, или 200 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что с началом календарной осени “Белтехосмотр” решил повысить тарифы на проведение техобслуживания, опубликовав на официальном сайте новый прейскурант. Так, например, с 1 сентября получить разрешение для легкового автомобиля с бензиновым двигателем можно за 40,40 рублей, а с дизельным — за 41,30 белорусских рублей.

Сколько белорусам придётся заплатить за техосмотр с 1 сентября? «Белтехосмотр» повысил тарифы