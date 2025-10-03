Штрафы для белорусских водителей и пешеходов решили изменить. В парламенте назвали кому приготовиться

Опубликовано: 03.10.2025 15:48 , Обновлено: 03.10.2025

В ведомственном издании МВД "На страже" раскрыли подробности, что же депутаты одобрили в законопроекте об изменении КоАП. Оказалось, что для некоторых водителей административную ответственность решили "дифференцировать".

Также изменения коснутся и пешеходов, для нетрезвых пообещали ужесточение. Все это содержится в законопроекте «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который 3 октября депутаты приняли в первом чтении.

Зампред комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк заявил, что для бесправников решили устроить “умеренную либерализацию”.

В документе говорится, что теперь водителей без права на вождение будут различать по тому, получали ли они вообще права, или были лишены ранее, или просто просрочили водительские удостоверения.

Для тех, кто не продлил срок действия водительского удостоверения, ответственность будет мягче, пообещал депутат.

Что касается пешеходов, то для пьяных решили ужесточить ответственность.

“По действующему закону пешеход, находящийся в состоянии опьянения, за первое нарушение будет только предупреждён. Этого недостаточно. Поэтому корректировка предусматривает ответственность пешехода, который находится в таком состоянии. Без предупреждения он может быть сразу привлечён к административной ответственности”, — заявил Омельянюк.

Ранее Telegraf.news писал, что депутаты нижней палаты белорусского парламента в пятницу, 3 октября, приняли в первых чтениях два законопроекта, которые вносят поправки в кодексы по вопросам административной ответственности и в Налоговый кодекс страны. Узнали, кого они коснутся в случае, если законопроект будет принят в нынешнем виде.

Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и КоАП. Кого коснутся?