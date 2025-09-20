Штраф от 200 евро. В Европе начали внедрять контроль дистанции между авто. Как это работает?

Опубликовано: 20.09.2025 08:53 , Обновлено: 20.09.2025

В одной из стран Евросоюза, Испании, ввели электронную систему контроля дистанции между автомобилями на проезжей части. В связи с этим на дорогах появились новые дорожные знаки и автоматические камеры.

Однако местные водители и туристы уже выказали опасения из-за грядущих юридических проблем и повсеместного вынесения штрафов. А они совсем немаленькие — минимальный размер штрафа составляет 200 евро.

Новый синий знак с символами автомобилей и красным кругом информирует об автоматическом контроле дистанции. Предполагается, что система будет работать аналогично камерам контроля скорости, но вместо измерения скорости будет измерять расстояние до впереди идущего автомобиля.

Причем стандартные расстояния между машинами установили большими. Требуемая дистанция составляет 70 метров для легковых автомобилей и не менее 50 метров для грузовых автомобилей. В особо опасных зонах дистанция может быть увеличена до 100 метров.

Испанская Госавтоинспекция не раскрыла секрет, как будет работать технология измерения, но эксперты предположили, что это может быть комбинация радара и камер с поддержкой алгоритмов анализа изображений.

В Испании несоблюдение безопасной дистанции считается серьёзным нарушением. Штраф составляет 200 евро, а водитель теряет 4 балла из 12 возможных. Потеря всех баллов приводит к временному лишению водительских прав.

Споры же возникли из-за того, что водители теперь должны каким-то образом точно вычислять расстояние до впереди идущего автомобиля. И что делать, авто спереди станет резко тормозить или хаотично менять скорость движения.

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