В ГАИ Минска рассказали о внедрении ИИ и для кого специально включают зелёный на светофорах

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Опубликовано: 18.09.2025 16:28 , Обновлено: 18.09.2025

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал в эфире гостелеканала ОНТ, что Госавтоинспекция "не стоит на месте" и учитывает современные "тренды", в том числе развитие искусственного интеллекта.

Пока же в в Минске используют и развивают так называемую интеллектуальную систему управления дорожным движением. Она помогает программировать действия 70 объектов в Минске с учётом условий движения. Среди таких объектов, по словам представителя ГАИ, “многие перекрёстки, оборудованные даже датчиками считывания транспортных средств”.

“Мы имеем возможность на том либо ином направлении корректировать продолжительность горения зелёного сигнала светофора, давая преимущество одному либо другому направлению”, - пояснил Бабич.

Также ГАИ получает сигналы от GPS-навигаторов тех же автобусов, которые подсказывают, что автобус идёт с отставанием. Зачем это нужно? Чтобы система автоматически включила зелёный сигнал светофора чуть подольше, чтобы дать возможность проехать общественному транспорту.

За кем всё-таки следит ИИ?

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома утверждает, что в Минске обустроены интеллектуальные перекрёстки, которые связаны с республиканской системой мониторинга общественной безопасности и присылают информацию как о машинах в угоне, так и о ДТП.

“Это также и работа искусственного интеллекта в части автоматической фиксации правонарушения с использованием той же республиканской системы мониторинга общественной безопасности”, - пояснил Сергей Бабич, заверив, что в настоящее время на улицах Минска такие системы уже и функционируют.

“Это пересечение улицы Широкой и Богдановича, где ведётся контроль проезда на запрещающий сигнал светофора в автоматическом режиме, получая информацию и дальше формируя постановление”, - рассказал представитель ГАИ.

Также по словам Бабича, запущен ряд пилотных проектов по Минску где следят за непристёгнутыми ремнями, пересечением стоп-линий и даже использованием мобильного телефона. Но местоположение их не уточнил.