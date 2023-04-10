ГАИ сообщила о пресечении "незаконного массового мероприятия" водителей под Брестом. За что забрали машины?

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Опубликовано: 10.04.2023 09:38 , Обновлено: 10.04.2023

Брестская милиция в минувшие выходные пресекла "попытку проведения незаконного массового мероприятия" с участием местных автомобилистов. В результате задержали 3 водителей, на 11 автомобилистов составили протоколы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправили на штрафстоянку 8 транспортных средств (включая один мотоцикл).

Как сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, 8 апреля вблизи деревни Щебрин Брестского района местные автолюбители планировали открыть сезон “драг-рейсинга”. О своих планах они рассказали в социальной сети «Инстаграм», призвав присоединиться к уличным гонкам всех желающих.

[info_b] Драг-рейсинг — гоночное соревнование, представляющее собой спринтерский заезд двух автомобилей. В классической версии - на дистанцию в 402 метра. Фактически драг-рейсинг является гонкой на ускорение, проводящейся по прямой трассе. Нередко такие заезды организуют нелегально на дорогах общего пользования. [/info_b]

Узнав о планах любителей уличных гонок, на место “незаконного массового мероприятия” направились сотрудники милиции. Они установили, что собравшиеся “грубо нарушали ПДД” и “создавали угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения”. В Брестском УВД поделились видео с места несостоявшихся уличных заездов.

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В результате, как рассказали в пресс-службе Брестской милиции, организаторов уличных гонок задержали.

“В настоящее время в отношении 3 человек составлены административные материалы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Данные лица помещены в изолятор временного содержания”, - сообщили в УВД.

Кроме того, 11 водителей, присутствовавших на гонках, привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД, 7 автомобилей и 1 мотоцикл отправили на штрафстоянку.

В УВД Брестского облисполкома подчеркнули, что “сотрудники милиции постоянно проводят мониторинг интернет-ресурсов деструктивной направленности”.

“В отношении тех, кто следует незаконным призывам к несанкционированным массовым акциям, будут применяться жесткие меры в соответствии с законодательством”, - предупредили в милиции.