Штраф до 2000 рублей. МВД предложило белорусам сообщать это о знакомых водителях
В МВД Беларуси предложили белорусам анонимно сообщать о знакомых нарушителях, которые хранят, используют или продают крашеную солярку.
В ведомстве рассказали, что использовать крашеное дизельное топливо в быту запрещено. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
“В прошлом году механизатор одного из предприятий хранил в своей хозпостройке 100 литров окрашенной солярки. Правоохранители изъяли ее, а мужчина заплатил штраф в размере 480 рублей, — отметил участковый инспектор Докшицкого РОВД старший лейтенант милиции Константин Юхновец.
За мелкое хищение может грозить штраф в размере до 30 базовых величин (1200 рублей), общественные работы или административный арест. При совершении крупной кражи наступает уголовная ответственность, пояснили в УВД Витебского облисполкома.
А вот 50 базовых, или 2000 белорусских рублей, можно заплатить за:
- приобретение крашеной солярки;
- её хранение;
- использование;
- продажу.
“Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией по данным фактам, просьба позвонить по номеру 102. Анонимность гарантируется, — попросили в МВД.
Ранее Telegraf.news писал, что в Погранкомитете пригрозили белорусам до 400 рублей штрафа. Что запретили делать в очередях на пунктах пропуска?
В Погранкомитете пригрозили белорусам до 400 рублей штрафа. Что запретили делать в очередях на пунктах пропуска?