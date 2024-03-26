Штраф до 2000 рублей. МВД предложило белорусам сообщать это о знакомых водителях

Опубликовано: 26.03.2024 07:36 , Обновлено: 26.03.2024

В МВД Беларуси предложили белорусам анонимно сообщать о знакомых нарушителях, которые хранят, используют или продают крашеную солярку.

В ведомстве рассказали, что использовать крашеное дизельное топливо в быту запрещено. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

“В прошлом году механизатор одного из предприятий хранил в своей хозпостройке 100 литров окрашенной солярки. Правоохранители изъяли ее, а мужчина заплатил штраф в размере 480 рублей, — отметил участковый инспектор Докшицкого РОВД старший лейтенант милиции Константин Юхновец.

За мелкое хищение может грозить штраф в размере до 30 базовых величин (1200 рублей), общественные работы или административный арест. При совершении крупной кражи наступает уголовная ответственность, пояснили в УВД Витебского облисполкома.

Так выглядит крашеная солярка. Если кто-то из знакомых предложил вам купить или взять такую в подарок, лучше откажитесь.

А вот 50 базовых, или 2000 белорусских рублей, можно заплатить за:

приобретение крашеной солярки;

её хранение;

использование;

продажу.

“Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией по данным фактам, просьба позвонить по номеру 102. Анонимность гарантируется, — попросили в МВД.

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