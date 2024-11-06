Штраф до 2000 рублей. ГАИ объявила рейды на длинных выходных по всей Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 06.11.2024 20:16 , Обновлено: 06.11.2024

Госавтоинспекция Мингорисполкома объявила пятидневную акцию, которую запланировали провести на длинных ноябрьских выходных — с 7 по 11 число. В этот период при помощи негласного и смешанного контроля инспекторы пообещали "ловить" тех, кто находится за рулём в состоянии алкогольного опьянения. А на территории Витебщины решили уделить "особое внимание" тем, кто нарушает правила обгона.

Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливанович подчеркнул, что мероприятие “Пьяному и бесправному не место на дороге” пройдёт с целью предупреждения и пресечения фактов управления транспортом белорусами, которые любят выпить и при этом не могут похвастаться наличием водительского удостоверения.

Какие штрафы грозят?

Также инспекторы напомнили, что управление автомобилем без прав, а также передача управления тому, у кого их нет, влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 20 БВ (от 200 до 800 рублей). За повторное нарушение в течение года сумма штрафных санкций увеличивается и составляет от 20 до 50 БВ (от 800 до 2000 рублей). Также правоохранители могут применить административный арест на срок до 15 суток.

Если нарушение повторится в третий и последующие разы, то белоруса накажут общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 6 месяцев, или арестом с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

На Витебщине — штрафы за обгон

Госавтоинспекция Витебской области объявила об “особом контроле” за правилами обгона и выезда на встречную полосу. Так, уже с 3 ноября в целях профилактики и предупреждения ДТП с тяжёлыми последствиями ГАИ организовала смешанный контроль дорожного движения на служебных автомобилях в “гражданском и патрульном исполнении”. Повышенное внимание пообещали уделить аварийно-опасным участкам региона.

Также инспекторы напомнили случаи, когда обгон категорически запрещён:

на обозначенных и регулируемых перекрёстках, пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

на железнодорожных переездах и на расстоянии менее 100 метров перед ними;

на путепроводах и под ними;

в конце подъёма и на других участках дорог с ограниченной обзорностью;

в условиях недостаточной видимости.

[info_b]За нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 БВ (400 рублей), а также лишение прав на срок до одного года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что столичная Госавтоинспекция объявила о проведении “профилактического мероприятия” на территории всей Минской области. Так, с 6 по 10 ноября сотрудники ГАИ пообещали проконтролировать соблюдение ПДД теми, кто осуществляет перевозку пассажиров. В первую очередь речь идёт о ремнях безопасности и “физическом состоянии водителей”.

ГАИ объявила 5-дневные рейды на Минщине. У кого из водителей пообещали проверить «физическое состояние»?