Штраф до 200 руб. В ГАИ Минска ответили на вечный вопрос, когда включать поворотники на кольце
Сотрудник отдела Госавтоинспеции Фрунзенского РУВД Минска напомнил всем белорусским водителям, как правильно ездить на перекрестках с круговым движением (так называемых "кольцах" или "кругах").
Во-первых, он обратил внимание, что ехать по кольцу можно только в одном направлении, против часовой стрелки.
“Въезжать на круг надо на минимальной скорости”, — подчеркнул он.
Также ГАИшник отметил, что если при въезде на кольцо есть знак “Уступи дорогу”, значит, приоритет у тех авто, кто едет по кругу. Им нужно предоставить преимущество.
Ну и главное, в чем до сих пор ошибаются многие водители: при въезде на круг поворотники включать не нужно.
[info_b]Это прописали и в Правилах дорожного движения, в пункте 57¹: ” При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится ”.[/info_b]
Это необходимо сделать лишь в двух случаях:
- При перестроении в пределах кольца;
- Непосредственно перед съездом с круга (правый сигнал поворота).
Сотрудник ГАИ подчеркнул, что за нарушение правил проезда перекрестков предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 базовых величин (сейчас 200 рублей).
“Меня как научили включать левый при въезде, хоть пальцы оторви, рука сама включает указатель”, — самый залайканный комментарий под видео.
“Больше бесит когда съезжают с левым”, — написал один из пользователей.
“Нам не надо новых правил. Едешь налево — левый поворот, направо —правый. И всё!”, — возмутился другой.
“Включала и буду включать левый на въезде, это уже в крови!”— заявила третья.
Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Минска обратились к белорусским водителям с просьбой не забывать, что штраф можно получить не только за езду без включенного света фар в темное время суток, но и наоборот. В каких случаях?
До 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о штрафах за включённые фары ночью. В каких случаях?