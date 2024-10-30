Штраф до 200 руб. В ГАИ Минска ответили на вечный вопрос, когда включать поворотники на кольце

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Опубликовано: 30.10.2024 14:41 , Обновлено: 30.10.2024

Сотрудник отдела Госавтоинспеции Фрунзенского РУВД Минска напомнил всем белорусским водителям, как правильно ездить на перекрестках с круговым движением (так называемых "кольцах" или "кругах").

Во-первых, он обратил внимание, что ехать по кольцу можно только в одном направлении, против часовой стрелки.

“Въезжать на круг надо на минимальной скорости”, — подчеркнул он.

Также ГАИшник отметил, что если при въезде на кольцо есть знак “Уступи дорогу”, значит, приоритет у тех авто, кто едет по кругу. Им нужно предоставить преимущество.

Ну и главное, в чем до сих пор ошибаются многие водители: при въезде на круг поворотники включать не нужно.

[info_b]Это прописали и в Правилах дорожного движения, в пункте 57¹: ” При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится ”.[/info_b]

Это необходимо сделать лишь в двух случаях:

При перестроении в пределах кольца; Непосредственно перед съездом с круга (правый сигнал поворота).

Сотрудник ГАИ подчеркнул, что за нарушение правил проезда перекрестков предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 базовых величин (сейчас 200 рублей).

“Меня как научили включать левый при въезде, хоть пальцы оторви, рука сама включает указатель”, — самый залайканный комментарий под видео.

“Больше бесит когда съезжают с левым”, — написал один из пользователей.

“Нам не надо новых правил. Едешь налево — левый поворот, направо —правый. И всё!”, — возмутился другой.

“Включала и буду включать левый на въезде, это уже в крови!”— заявила третья.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Минска обратились к белорусским водителям с просьбой не забывать, что штраф можно получить не только за езду без включенного света фар в темное время суток, но и наоборот. В каких случаях?

До 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о штрафах за включённые фары ночью. В каких случаях?