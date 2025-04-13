Штраф до 200 базовых и лишение. В ГАИ предупредили белорусов о наказании за то, что "не все водители осознают"

Опубликовано: 13.04.2025 21:00 , Обновлено: 13.04.2025

В ТГ-канале УВД Брестской области заявили, что некоторые белорусы рискуют получить штраф до 200 базовых величин и даже лишение прав , хотя и "не осознают", что нарушают закон.

Естественно, речь идёт об опьянении, но не том, когда водитель сразу после употребления садится за руль.

”… Не все водители осознают, что под опьянением подразумевается и остаточный алкоголь”, - констатировали в УВД.

“Если автомобилист вечером употребил спиртное, а на следующее утро сел за руль, алкотестер выявит в выдыхаемом воздухе пары этила. Даже если человек не чувствует симптомов похмелья, садиться за руль нельзя. В таком состоянии замедляются рефлексы, нарушается координация, что крайне важно при управлении транспортным средством”, - предупредили в милиции.

Там предупредили, что за управление автомобилем даже в таком неочевидном, но нетрезвом виде все равно грозит штраф в размере до 200 базовых величин и лишением права управления до 5 лет.

Впрочем, в УВД, кажется, не надеются на сознательность возможных нарушителей, а потому попросили остальных “уважаемых граждан” не оставаться в стороне и сообщать по телефону «102» о пьяных водителях, а заодно и нетрезвых пешеходах на дороге, “поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с наступлением весны многие белорусы открыли для себя сезон отдыха на природе и всё чаще посещают водоёмы, пляжи и леса. Как водится, на рыбалку и за грибами чаще всего едут на автомобиле, который всегда нужно где-то припарковать. Журналистка Telegraf.news поговорила с автоинструктором и узнала, куда ставить машину, чтобы не получить штраф, и действует ли определение “газон” к травяному покрытию в лесу.

Штраф до 30 базовых. Автоинструктор напомнил о пункте ПДД, который почти все белорусы забывают в лесу и на речке