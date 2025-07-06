ГАИ предупредила белорусов о штрафах за включённый свет фар. В чём нюанс на 210 рублей?

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Опубликовано: 06.07.2025 18:03 , Обновлено: 06.07.2025

В ГАИ Минской области решили напомнить белорусам о штрафах за не самое очевидное нарушение. Речь идёт о включённом свете фар в неположенном месте.

В областной Госавтоинспекции напомнили, что, согласно правилам ПДД Беларуси, водители должны включать фары в тёмное время суток, а также при недостаточной видимости. Речь идёт о ближнем свете фар.

В то же время дальний свет можно включать почти всегда только за пределами населённых пунктов. В городах и деревнях это правило меняется.

“При движении в населённом пункте, если дорога освещена , дальний свет фар должен быть переключён на ближний”, - уточнили в ГАИ Минской области.

За несоблюдение последнего правила белорусам полагается штраф от 1 до 3 базовых величин, а это 42-126 рублей . Если же водителя поймают на езде с включёнными дальними фарами в освещённом населённом пункте во второй раз, то штраф будет уже от 2 до 5 базовых (84-210 рублей).

Когда ещё нужно выключать дальний свет фар?

Статья 163 ПДД РБ содержит исчерпывающий список случаев, когда белорусы просто обязаны переключиться на ближний свет фар с дальнего.

163.2 . При встречном разъезде на расстоянии не менее 300 метров до транспортного средства, а также на большем расстоянии, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;

163.3 . Если дальний свет фар будет освещать движущееся в попутном направлении транспортное средство или его водитель включением аварийной световой сигнализации покажет необходимость такого переключения;

163.4 . В любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.

Ранее Telegraf.news писал, что слепящие фары – то, с чем неоднократно приходилось сталкиваться водителям, оказавшимся в дороге в тёмное время суток. И это не просто раздражающий фактор, а настоящая угроза безопасности. Однако как самим не стать тем, кто будет слепить встречные автомобили? Зависит ли это от того, галогеновые фары или светодиодные? Ответы на эти и другие вопросы редакция Telegraf.news узнала в «Белтехосмотре».

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