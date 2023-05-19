"Сегодня прислали – к вечеру готово" - Минчанам предложили вызывать экстренный ремонт асфальта

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Опубликовано: 19.05.2023 15:08 , Обновлено: 19.05.2023

В минском агентстве "Минск-Новости" сообщили, что минчане могут прислать в их чат-бот фотографии и адрес ям на дорогах, чтобы те экстренно ремонтировали.

Если верить сообщению агенства, ремонт обещают делать чуть ли не в день подачи жалобы. Но есть нюанс. Речь идёт об асфальте во дворах домов. Да и ремонт обещают не капитальный.

“Так получается гораздо быстрее, чем по бумагам перебираем и выбираем дворы, где могут быть страшные ямы. А так мы сразу точечно можем выехать. Вот в «Минск-Новости» сегодня прислали – к вечеру готово. В переулке Калининградском заделывали встроенным инъекционным методом, то есть использовалась специальная машина, битумная эмульсия и щебень”, - сообщил директор «Ремавтодора» Первомайского района Минска Сергей Шкадаревич.

Такси образом минчанам обещают не полноценный ремонт, а заливку в выбоины битума со щебнем. Пока из сообщения неясно, будут ли также оперативно реагировать на все заявки.

[info_b]Попробовать оставить жалобу можно по этому адресу в Телеграме: https://t.me/Minsknews_bot[/info_b]

Кстати, агенство фактически продублировало другой ТГ-бот, который запустила ГАИ Минска. В госавтоинспекции Минска уточнили, что чат будет работать в тестовом режиме. “Сервис предполагает, что горожане будут отправлять фото и координаты дорожных ям в созданный для этих целей телеграм-бот”, - уточнили в ГАИ.

О результатах теста, который начался с 1 мая, в ГАИ пока не сообщали.

ГАИ предложила белорусам жаловаться на плохие дороги в чат-боте. Но пока только в одном городе