Сайт МВД Беларуси перестал открываться. Где узнать про свои штрафы?

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Опубликовано: 27.03.2023 17:02 , Обновлено: 16.05.2023

Сайт МВД Беларуси уже несколько дней не могут открыть жители Беларуси. А ведь там раньше можно было посмотреть информацию о штрафах фотофиксации в личном кабинете.

При попытке ввести адрес официального сайта МВД Беларуси браузеры ругаются, что “злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта www.mvd.gov.by (например, пароли, сообщения или номера банковских карт)”. Такое происходит, когда браузеры сомневаются в достоверности SSL-сертификата ресурса (это как паспорт у человека).

На самом деле, о перебоях в работе сайта, в МВД предупреждали ещё 22 марта.

“Обращаем внимание, что в связи с техническими работами возможны временные ограничения в доступе к официальному сайту МВД… Актуальная информация о деятельности ведомства размещается на нашем телеграм-канале и официальных аккаунтах МВД в социальных сетях”, - сообщили тогда в МВД.

Однако проблемы что-то затянулись. А многом белорусам, например, нужно узнать информацию о штрафах после фотофиксации нарушения перед выездом за границу. При неуплате могут и не выпустить за пределы Беларуси.

В МВД посоветовали, что делать. “Насколько известно, идут регламентные работы, сроки их окончания не озвучивают. Потому такие неудобства. Люди обращаются к нам по этому поводу, ваш звонок не первый. Самый достоверный способ узнать о штрафах — с паспортом подъехать в ГАИ по месту жительства. Там смогут предоставить всю историю по фотофиксации и другим нарушениям», - передает Onliner слова представителя МВД.

Ранее Телеграф сообщил, что после вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра. Но также есть и послабления. Какой автомобиль не пройдет проверку в 2023 году, а с какими повреждениями теперь смело можно ехать, рассказали специалисты.

Техосмотр в Беларуси в 2023 году ужесточили. Ржавые машины можно, а что нельзя?