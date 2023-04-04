Россияне купили только 1,23% от произведенных "Москвичей"? Мэр Москвы рассказал, куда отправят остальные

Опубликовано: 04.04.2023 13:55 , Обновлено: 04.04.2023

Согласно агентству «Автостат» за февраль 2023 года в России было продано всего 57 новых автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е», а в январе продажи составили 29 машин. Итого 86 автомобилей. Статистики за март ещё нет.

В то же время, мэр Москвы Сергей Собянин похвалился, что завод смог собрать уже около 7 тыс автомобилей. Таким образом, продажи китайских легковышек с российским названием “Москвич” составили около 1,23% от всех произведённых.

Несмотря на грустную для завода статистику, мэр Москвы пообещал, что тот выпустит 50 тысяч авто до конца 2023 года. А в 2024 году “Москвич” намерен произвести 100 тысяч автомобилей.

[info_b]На самом деле речь идёт не о полноценном производстве, а отверточной сборке практически готовых машин из Китая. Даже Собянин признался, что российские комплектующие появятся в “Москвичах” через два года. [/info_b]

Куда будут девать столько легковушек? Мэр Москвы уверен, что их оптом раскупят службы такси. “Немаловажно, что „Москвич“ уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С „Яндекс.Такси“ заключены контракты общей мощностью на 5 тысяч машин, из них 2 тысячи — электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга», - заявил Собянин.

Ранее Телеграф сообщил, что российский производитель машин марки “Москвич” на бывшем заводе Renault отозвал всю партию выпущенных автомобилей. А это целых 84 штуки. Все из-за проблем с руссификацией бортового компьютера.

В России отозвали все выпущенные «Москвичи» из-за неладов с русским языком