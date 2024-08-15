ГАИ отправила патрули к переходам в 2 областях Беларуси. За что пригрозила штрафом до 800 рублей?

Опубликовано: 15.08.2024 20:54 , Обновлено: 15.08.2024

Госавтоинспекция Щучинского РОВД сообщила, что с 15 августа отправила патрули к пешеходным переходам по всей Гродненской области. Комплекс профилактических мер, по словам инспекторов, направлен на предупреждение ДТП, которые водители чаще всего совершают вблизи переходов. Кроме того, с 16 по 19 августа о проведении рейдов объявила ГАИ Могилёвщины.

Так, на протяжении четырёх дней, с 15 по 18 августа, сотрудники ГАИ пообещали уделить пристальное внимание водителям вблизи пешеходных переходов. В ведомстве предупредили: согласно ст. 18.13 КоАП РБ, за нарушение правил проезда белорусу за рулём грозит штраф до 5 БВ (200 рублей). В случае повторного нарушения в течение года размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (800 рублей), передала районная газета “Дзяннiца”.

“Если же действия водителя повлекут создание аварийной обстановки пешеходу, применяются штрафные санкции в виде штрафа до 20 базовых величин, с лишением прав сроком до 2 лет”, — подчеркнули в ГАИ Щучинского РОВД.

А что на Могилёвщине?

В то же время ГАИ Могилёвской области объявила о проведении комплекса мероприятий по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта. Так, с 16 по 19 августа инспекторы пообещали провести рейды как в составе мотопатрулей, так и с использованием негласного и смешанного контроля.

“ГАИ напоминает о недопустимости управления своим транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте скоростной режим, используйте экипировку и шлем, а также другие средства индивидуальной защиты”, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что водители за рубежом стали чаще вешать на зеркала внешнего вида автомобиля белое полотенце. Такая практика распространена в США, но появилась и в Европе. Оказывается, это конкретный сигнал для других водителей и служб. Почему так стоит делать и белорусам?

Что означает белое полотенце на зеркале авто? Этот трюк стоит взять на вооружение белорусским водителям