Реклама российской Lada в Йемене набрала сотни тысяч просмотров - "Другие машины её боятся"

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Опубликовано: 22.12.2025 12:02 , Обновлено: 22.12.2025

Российская компания АвтоВАЗ пытается расширить свой экспортный рынок за счёт выхода в страны Ближнего Востока. Российские автосалоны уже открылись в таких странах, как Иран и Йемен. Причём в последней стране за продвижение российского автопрома взялись довольно активно, запустив серию рекламных роликов, в которых расхваливают преимущества российской "Лады". Один из них завирусился в соцсетях и уже набрал сотни тысяч просмотров.

Выбор целевого рынка АвтоВАЗа некоторые аналитики называют мягко говоря спорным. Многолетняя гражданская война между хуситами (шиитскими повстанцами) с одной стороны и правительственными войсками — с другой, которая фактически не прекращается с 2014 года, в стране практически разрушена экономика, а показатель ВВП на душу населения поставило Йемен в разряд самых беднейших стран мира. По некоторым расчётам, порядка 80% граждан страны живёт за чертой бедности.

Но это не помешало российскому бренду зайти на местный рынок, представив практически всю свою модельную линейку. По данным издания The Moscow Times, первая партия из 50 российских автомобилей уже прибыла в открывшийся недавно столичный автосалон Саны. Здесь представлены и Vesta, SW, Cross и Cross SW, и Granta, и Niva Legend и Travel, и даже новинка этого года — Aura.

Широкой публике об открытии салона Lada в Сане стало известно главным образом благодаря соцсетям. Там завирусился один из рекламных роликов йеменского салона. В TikTok его просмотрели уже больше полумиллиона раз, а в Instagram ролик собрал почти 2000 лайков.

Повеселили зрителей не только забавный рекламный герой ролика, который для демонстрации достоинств авто не только заглядывает под капот, но даже залез в багажник Lada, но и достаточно высокопарные лозунги, которыми дилеры продвигают российский автопром: «Русская Лада – с такой мощностью гарантия не нужна», «Русская гордость на дорогах» или «Веста – другие машины её боятся».

Между тем, Йемен — не единственный рынок, где в этом году открылись автосалоны Lada. На Ближнем Востоке представительства компании открылись также в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Кувейте. Появились свои представительства у Lada и в Латинской Америке (в Венесуэле), и в Юго-Восточной Азии (во Вьетнаме), и даже в Европе (в Сербии). В предварительных планах на будущее - выход на рынок Индии.

Кстати, недавно АвтоВАЗ сообщил о поступлении в салоны обновлённой модели Lada Vesta. Её базовая цена начинается от 1,5 млн российских рублей (55,6 тыс BYN). За пакет обновлений для модели 2026 года потребуется доплатить 54 тысячи рублей (порядка 2000 BYN).

АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Vesta 2026. Что изменилось?