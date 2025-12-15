АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Vesta 2026. Что изменилось?

Опубликовано: 15.12.2025 15:06 , Обновлено: 15.12.2025

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ сообщил о поступлении в салоны обновлённой модели Lada Vesta. Её базовая цена начинается от 1,5 млн российских рублей (55,6 тыс BYN).

За пакет обновлений для модели 2026 года потребуется доплатить 54 тысячи рублей (порядка 2000 BYN).

Lada Vesta 2026 года получит карт-ключ, новую мультимедийную систему, а также передние электростеклоподъёмники с автоматическим режимом.

В мультимедийную систему EnjoY интегрировали «проекционное решение PlayAuto с экосистемой сервисов “Сбера” и партнёров», сообщили в компании. А это значит, плавится головой помощник, причем он сможет что-то делать и в офлайн-режиме, заверили на заводе.

По данным АвтоВАЗа, карт-ключ обеспечит владельцам Vesta функцию бесключевого доступа: двери автомобиля будут автоматически разблокироваться при приближении водителя.

Также в новой модели появится система дистанционного запуска двигателя.