Рейды "Стрелы" и проверки пешеходов. ГАИ объявила об усилении контроля по всей Беларуси

Опубликовано: 06.09.2025 11:19 , Обновлено: 06.09.2025

В Министерстве внутренних дел в субботу, 6 сентября, сообщили об усилении контроля за дорожным движением в Беларуси на выходные со стороны Госавтоинспекции (ГАИ). Узнали, куда направят дополнительные наряды ДПС, где будет дежурить спецподразделение "Стрела" и кому из пешеходов готовиться к проверкам.

Наряды ДПС в традиционных рейдах выходного дня будут вести “профилактическую отработку” населенных пунктов и автодорог, сообщили в МВД. Усилить контроль пообещали в местах массового отдыха граждан. Поскольку один из областных центров - Гродно - в эти выходные отмечает День города, дополнительные наряды инспекторов можно будет заметить вблизи праздничных площадок.

Следить за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) инспекторы планируют в том числе удалённо, с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Речь о контроле таких грубых нарушений , как:

превышение скорости,

нарушение правил обгона,

нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела” МВД пообещали направить на отработку дорог в “наиболее аварийные регионы”, однако в этот раз в МВД не уточнили, в какие именно области.

Особое внимание инспекторы ГАИ пообещали уделить своевременному отстранению от управления нетрезвых и “бесправников”, а также контролировать, чтобы водители использовали ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Ещё одна категория водителей, которая остаётся на строгом контроле инспекторов - мотоциклисты, которые в силу хорошей погоды ещё и не думали завершать мотосезон. Следовательно, продолжат работать в интенсивном режиме на трассах и центральных дорогах крупных городов и мотопатрули ГАИ . Как сообщили в Гродненской инспекции, их планируют задействовать в том числе в смешанном контроле.

В числе нарушений ПДД, за которыми пообещали следить мотопатрули, те, что согласно официальной статистике чаще всего становятся причиной ДТП:

агрессивное и опасное вождение, такое как “перестроение” между рядами в плотном потоке и превышение скорости,

выезд на встречную и обгон в запрещенных местах,

несоблюдение бокового интервала, неподача сигналов поворота и опасное маневрирование.

Кроме того, проверять у мотоциклистов будут и их экипировку (а также использование шлема пассажиром), и техническому состоянию транспорта, в частности, наличие шумопоглощающих глушителей и исправность фар и габаритных сигналов.

Нынешние усиление ГАИ затронет в эти выходные и пешеходов . В частности, в Минске и Минской области ради них решили вывести дополнительные наряды ДПС и организовать рейдовые мероприятия. Всё из-за поправок в ПДД, вступивших в силу с 1 сентября. Они касаются велосипедистов и пешеходов на средствах персональной мобильности (СПМ), которых теперь приравняли к велосипедистам. Теперь катаясь на электросамокатах, нужно спешиваться при пересечении проезжей части, обозначать себя световозвращающими элементами в тёмное время суток, а также соблюдать скоростной режим.

В столичной Госавтоинспеции сообщили, что контролировать соблюдение новых правил пешеходов на СПМ будут не только физические патрули, но и с помощью технических средств и систем мониторинга общественной безопасности.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в выходные Госавтоинспекция Минской области также анонсировала проведение усиленных рейдов на пяти трассах региона - с 5 по 7 сентября. Цель — выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.

ГАИ на три дня усилила контроль на 5 трассах вокруг Минска