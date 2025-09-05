ГАИ на три дня усилила контроль на 5 трассах вокруг Минска
Госавтоинспекция Минской области анонсировала проведение усиленных рейдов, которые пройдут на пяти трассах региона с 5 по 7 сентября. Цель — выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.
Как сообщили в ведомстве, под особый контроль попали аварийно-опасные участки самых оживлённых дорог, ведущих в столицу и из неё. В списке значатся:
- трасса М-1 (Брест — Минск — граница России) — главная транзитная артерия страны;
- трасса М-2 (Минск — Национальный аэропорт) — основной маршрут для вылетающих и прилетающих пассажиров;
- трасса М-3 (Минск — Витебск) — северное направление на Логойск и Плещеницы;
- трасса Р-23 (Минск — Микашевичи) — популярное слуцкое направление;
- трасса Р-28 (Минск — Молодечно — Нарочь) — одно из главных «дачных» и курортных направлений.
Инспекторы предупредили, что в первую очередь будут искать нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, не имея прав.
Также в фокусе — нарушения правил маневрирования и перевозки пассажиров (особенно детей), работа водителей маршрутных такси.
Традиционно не останутся без внимания и уязвимые участники движения: пешеходы, велосипедисты и водители двухколёсного транспорта.
Кроме того, в ГАИ предложили участникам дорожного движения самим сообщать о нарушениях ПДД, свидетелем которого они стали. Для этого нужно позвонить на линию 102 или в дежурную часть ГАИ Минской области.