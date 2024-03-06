"Речь не только о водителях" — ГАИ объявила о "целенаправленных отработках" по всей Беларуси на больших выходных

Опубликовано: 06.03.2024 10:30 , Обновлено: 06.03.2024

Госавтоинспекция объявила о проведении масштабной акции. Особое внимание сотрудники ДПС пообещали направить на потенциальных нарушителей в период с 7 по 11 марта. Где запланировали рейды?

Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, во время акции “Пьяному и бесправному не место на дороге” на длинных выходных наряды ДПС запланировали “целенаправленные отработки автодорог и улиц”.

Начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова также уточнила, что инспекторы запланировали дежурить и у мест наибольшего скопления людей. К ним относятся:

торговые центры;

кафе;

рестораны;

бары;

клубы.

Словом, те заведения, где белорусы будут отдыхать в праздничные мартовские дни.

По данным ГАИ, рейды планируют провести в Минске и всех областных центрах страны.

Там отметили, что цель акции заключается в мониторинге лиц, не имеющих водительских прав, а также граждан в нетрезвом виде. Причём, по словам Романьковой “речь не только о водителях”.

“Бывают случаи, когда и нетрезвые пешеходы могут спровоцировать ДТП”, – пояснила она. Начеку стоит быть и велосипедистам.

Также в ГАИ напомнили, кому из водителей стоит обратить особое внимание:

тем, кто никогда не сдавал на права;

лицам, у которых истёк срок действия в/у;

белорусам, которые сели за руль транспортного средства с ненадлежащей категорией (например, если водитель с правами на легковушку был замечен за баранкой грузовика);

тем, кого по различным причинам лишили водительского удостоверения.

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