Продажи новых авто в Беларуси за год выросли в 2,6 раза. В БАА объяснили, почему

Опубликовано: 07.05.2024 13:00 , Обновлено: 07.05.2024

В Белорусской автомобильной ассоциации рассказали, что рынок новых легковых авто отечественного производства продолжает расти. Так, за год дилерские продажи увеличились в 2,6 раза. Почти 55% пришлось на продукцию производителя BelGee.

В Белорусской автомобильной ассоциации заявили, что основной причиной увеличения продаж по-прежнему остаются:

растущие доходы населения;

высокие темпы автокредитования и финансового лизинга;

положительная динамика в реальном секторе экономики.

При этом эксперты отметили, что на дилерских складах сохраняются, “хотя и незначительные”, остатки автомобилей 2023 года. По мнению БАА, это свидетельствует о “постепенном сближении спроса и предложения”.

Кроме того, эксперты пообещали в ближайшее время пересмотреть прогноз продаж 2024 года “в сторону увеличения” с учётом некоторых факторов, которые “существенно влияют на рынок”. Так, например, к ним относится ограничение на импорт легковых автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра из отдельных стран, отметили в БАА.

Ранее Telegraf.news писал, что глава БАА рассказал о нюансах подорожания автомобилей в Беларуси. По его мнению, оно коснётся как минимум четверти официального дилерского рынка.

В БАА объяснили, какие легковые автомобили подорожают из-за повышения утильсбора