Продажи электромобилей в Европе "пробили дно". Какая автокомпания уже решила закрыть заводы?

Опубликовано: 20.09.2024 13:17 , Обновлено: 28.01.2025

Европейский рынок электромобилей, который еще недавно демонстрировал устойчивый рост, сейчас сталкивается с серьезными вызовами. Согласно последним данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в августе 2024 года упала до 14,4% — это значительное снижение по сравнению с 21% в аналогичном месяце прошлого года.

При этом август стал четвертым месяцем падения подряд, что резко контрастирует с ежемесячным ростом спроса на электромобили в прошлом году, отметили специалисты газеты Rzeczpospolita. По их мнению, европейский рынок электромобилей “пробивает дно”.

Этот спад стал результатом не только изменения потребительских предпочтений, но и общего ухудшения ситуации в автомобильной промышленности Европы.

Наиболее заметное снижение наблюдается на ключевых рынках, таких как Германия (продажи упали почти на 69%), Италия (на 40%) и Франция (на треть). В целом по Евросоюзу падение продаж электромобилей составило почти 44%, что более чем в два раза превышает падение всего рынка новых легковых автомобилей.

В ответ на сокращение спроса автоконцерны вынуждены пересматривать свои производственные планы и сокращать объемы производства. Volkswagen уже анонсировал закрытие двух заводов, в то время как другие компании, такие как Volvo и Mercedes, откладывают свои амбициозные цели по полной электрификации в 2030 году. А глава BMW Оливер Ципсе и вовсе заявил в интервью Handelsblatt: «Политическое требование постепенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания - это ошибка”.

Эти изменения оказывают значительное влияние на поставщиков компонентов. Например, в Польше за первые семь месяцев 2024 года экспорт литий-ионных батарей сократился более чем на 58% по сравнению с январем-июлем 2023 года. В Германии поставки упали на 48,6% по сравнению с прошлым годом. Заказы из Мексики, которая национализировала свои литиевые ресурсы и развивает собственное производство батарей в сотрудничестве с компаниями из Южной Кореи и Китая, сократились почти на 63%. Поставки на другие рынки, такие как Франция, Бельгия, США и Чехия, также снизились, что свидетельствует о глобальном характере тенденции.

Таким образом, текущая ситуация на европейском рынке электромобилей требует внимательного анализа и переосмысления стратегий как автопроизводителей, так и поставщиков компонентов.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси в июле 2024 года Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) констатировала почти десятикратный рост продаж электромобилей. По данным ассоциации, за 7 месяцев этого года в стране обладателями электрокаров стал 1261 человек.

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