Продали авто, а штрафы приходят до сих пор? Адвокат объяснила, что делать белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.02.2025 17:29 , Обновлено: 14.02.2025

В редакцию одной из белорусских газет обратился житель Могилёва, который оказался в непростой ситуации. По словам мужчины, несколько лет назад он по доверенности продал свой автомобиль в Россию. Однако с недавнего времени на его адрес начали приходить штрафы... Что делать в таком случае, объяснила юрист.

Чтобы решить эту проблему, адвокат Наталия Русакович посоветовала обратиться в Госавтоинспекцию по месту жительства с письменным заявлением. По её словам, такие случаи нередки, поскольку в ГАИ отдельно учитывают договоры отчуждения транспортных средств и отдельно — сведения по их постановке и снятию с учёта. Однако специалист заверила: с каждым годом таких ситуаций всё меньше.

”…Ранее по этой причине имели место случаи расхождения информации по поводу того, кто собственник авто, в связи с чем постановления о наложении штрафа ошибочно направлялись прежнему собственнику. Сейчас количество таких случаев сведено к минимуму. Тем не менее, если покупатель машины по-прежнему не зарегистрировал её на себя, подобная ситуация может произойти”, — объяснила юрист.

Наталия Русакович напомнила: в соответствии с п. 7 указа №504 от 15 октября 2007 года, право собственности на транспортное средство приобретателя возникает, а право бывшего собственника прекращается с момента госрегистрации договора в ГАИ. Соответственно, с этого момента все связанные с авто обязанности несёт новый законный владелец, передала газета “Аргументы и факты”.

«Обязанность по возмещению вреда, причинённого автомобилем, возлагается на гражданина, владеющего им на праве собственности либо на ином законном основании, т.е. в том числе управляющим авто по доверенности. Более того, собственник, возместивший вред, причинённый лицом, управлявшим авто, также имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения», — уточнила специалист.

Кстати, если собственник не согласен с привлечением его к административной ответственности и в течение месяца со дня получения копии соответствующего постановления (оно выносится без участия самого лица) подал об этом письменное заявление в ГАИ по месту жительства, данное постановление утрачивает силу в день получения указанного заявления. В дальнейшем административный процесс по данному факту будут вести в отношении лица, который в действительности управлял автомобилем.

Ранее Telegraf.news писал, что адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Ирина Ивкина объяснила, когда при продаже второго автомобиля за год белорусы могут не платить подоходный налог.

Когда при продаже второго авто за год не нужно платить налог? Адвокат рассказала белорусам