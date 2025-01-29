«Проблемы не его, а окружающих» - В TikTok показали, как БелАЗ "застрял" на одной из улиц Минска

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Опубликовано: 29.01.2025 16:43 , Обновлено: 29.01.2025

В TikTok появилось сразу несколько роликов с огромным БелАЗом, который пытался проехать по улицам Минска. Огромную машину перегоняли с площадки у международного выставочного центра, где на днях закрылась выставка "Моя Беларусь" и в какой-то момент белорусский промышленный гигант буквально "застрял" на одной из узких для такой габаритной техники улочек города.

Как пояснили комментаторы под одним из роликов, БелАЗ не смог свободно проехать по улице Будславской в районе столичного микрорайона Новинки. Несмотря на то, что машину сопровождали инспекторы ГАИ, это не гарантировало свободный проезд БелАЗу - из-за припаркованных у обочины автомобилей карьерному самосвалу приходилось периодически останавливаться и ждать, пока водители отгонят свои машины.

Многих комментаторов зрелище огромного самосвала и крохотных на его фоне машин, из-за которых тот не мог проехать, повеселило и они выдвигали немало предложений в стиле “брать на таран”, а не останавливаться перед легковушками, которые для такого гиганта, по мнению зрителей, будут как “камушки” на дороге.

“Когда у слона плохое зрение, это проблемы не его, а окружающих”, - заметил один из таких советчиков.

Некоторые же комментаторы усмотрели в происходящем отличную практику, которую, по их мнению, стоило бы взять на вооружения Госавтоинспекции.

“Регулярно надо такой аппарат пускать по улицам. Может хоть задумаются о местах парковки - как госслужбы, так и водители”, - предложил один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал о разных случаях принудительной эвакуации авто, которые практикует белорусская Госавтоинспекция. Авто могут эвакуировать не только в случае, если оно мешает другому транспорту, но если водитель припарковался в не предназначенном для этого месте, например, на обозначенной стоянке для инвалидов или на месте, выделенном для зарядки электромобилей.

Новость Телеграф

Кроме того, ГАИ регулярно устраивает по дворам белорусских городов рейды «Автохлам». В ходе них инспекторы вычисляют машины, которые не эксплуатируются владельцами более полугода со дня истечения срока действия сертификата техосмотра. Такой транспорт инспекторы по закону имеют право признать «брошенным» и эвакуировать. То есть под эту категорию могут попасть даже те автомобили, которые поставили «на прикол» на зимовку во дворе многоэтажки, если у них нет техосмотра.

В ГАИ предупредили белорусов об эвакуации машин без техосмотра. Это как?