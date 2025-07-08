"Призываем вспомнить" - Сотни жителей Минска предупредили о принудительной утилизации их авто

Опубликовано: 08.07.2025 19:34 , Обновлено: 08.07.2025

В 2025 году владельцев 400 автомобилей, стоящих на парковках в Минске, предупредили об их скорой принудительной утилизации. И дело вовсе не в каких-либо нарушениях и взысканиях.

С начала 2025 года с улиц Минска эвакуировали более 60 брошенных автомобилей . Основная часть — в Московском и Первомайском районах. По словам Андрея Зырянова, генерального директора государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки”, по сравнению с прошлым годом количество автохлама в городе сократилось.

Тем не менее на городских парковках до сих пор находятся свыше 400 транспортных средств , владельцы которых давно о них забыли. Лидер по количеству таких авто — Фрунзенский район. Некоторые машины годами занимают места, усугубляя проблему нехватки парковочных зон, заявил представитель государственных парковок.

Согласно обновленным правилам, данные о таких автомобилях теперь публикуются в открытых источниках. Собственникам даётся три месяца , чтобы забрать свою машину. Если этого не происходит, вопрос передаётся в суд, после чего авто отправляют на принудительную утилизацию за государственный счёт.

«Призываем вспомнить о том, что у вас есть свое имущество, подумайте, где оно… Если оно вам не надо, то есть возможность его реализовать. Если оно не имеет каких-то потребительских качеств, то сдается на металлолом», — заявил Андрей Зырянов, гендиректор гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки».

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Кстати, для тех, кто готов расстаться с ненужным авто добровольно, действует специальная программа.

Спецпредприятие забирает машину и выплачивает компенсацию за металлолом.

Владельцу нужно лишь снять авто с учёта в ГАИ (Государственной автомобильной инспекции) .

Как сообщили в ГАИ, для утилизации необходимо подать заявление, сдать свидетельство о регистрации и номера. При этом сам автомобиль предъявлять не требуется.

«Мы в регистрационном подразделении проверим это по базам, и он будет утилизирован», — прокомментировали в ведомстве.

Даже если документы утеряны, машину всё равно можно утилизировать, если она не использовалась в течение года. Эти меры призваны освободить парковки и навести порядок в столице.

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